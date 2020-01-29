Под Волгоградом легковушка врезалась в стену дома, есть пострадавшие

Происшествия 29.01.2020 09:55
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29.01.2020 09:55
Водитель и 46-летняя пассажир "Хендэ Солярис" пострадали в результате столкновения со стеной многоквартирного дома в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла накануне на ул. ул. Набережной. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в стену многоквартирного жилого дома №15 на этой улице. Пострадавших госпитализировали.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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