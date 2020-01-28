Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил ретро-девушек





Готовность ретро-взвода к несению службы проверил сегодня начальник регионального Главка МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Как сообщили ИА «высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, Александр Николаевич отметил отличную выправку и великолепное ношение форменного обмундирования всех 40 девушек-регулировщиц, уже давно ставших визитной карточкой волгоградской полиции. Во время строевого смотра каждая из сотрудниц продемонстрировала знания команд регулировщиц дорожного движения и навыки владения флажками, при помощи которых в военные годы регулировщицы пропускали колонны машин по фронтовым дорогам. В этом году ряды регулировщиц пополнили новые девушки.

В День Великой Победы на Волге девушки-регулировщицы облачатся в форму военных лет и, затянув портупеи на зимних тулупах, надев шапки, варежки и валенки, выйдут нести службу по обеспечению безопасности дорожного движения на улицы Волгограда.





В праздничный день ветераны, горожане и гости города-героя смогут увидеть регулировщиц на Мамаевом кургане и Аллее Героев. Они по-прежнему будут создавать особый историко-патриотический колорит, помогая окружающим окунуться в незабываемую атмосферу далеких послевоенных лет.

Напомним, с девушками из ретро-взвода несколько лет назад знакомился и президент России Владимир Путин, который посещал Волгоград.



