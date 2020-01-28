Экономика

256 домов Волгограда обследуют на предмет целесообразности проведения капремонта

Экономика 28.01.2020 15:12
0
28.01.2020 15:12


В этом году будут проведены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация по 256 многоквартирным домам. Заключения специалистов о целесообразности проведения капремонта есть уже по 10 многоквартирным домам.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба регоператора — это дом №12 по пер. Фабричный (Тракторозаводский район) и дома № 1,2 6 в пос. 40 Домиков (Краснооктябрьский район), дома №№ 4, 8, 14, 16, 30, 34 по ул. 2-я Штурманская (Красноармейский район).
Как следует из заключений, износ данных домов составляет свыше 70%, таким образом, проведение капитального ремонта на них представляется нецелесообразным.

В число этих домов войдет и дом №15 по ул. Демьяна Бедного в Тракторозаводском районе – дом, построенный пленными немцами сразу после войны в качестве временного жилища, находится в удручающем состоянии, что и признано специалистами.
Отметим, что в случае получения результатов изысканий, свидетельствующих о нецелесообразности проведения капитального ремонта дома, соответствующие заключения направляются в межведомственные комиссии при администрации районов города.*
В случае же получения заключений, свидетельствующее о необходимости проведения работ по капитальному ремонту, строительно-монтажные работы (капитальный ремонт крыши, фасада, фундамента, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем) будут проводиться в 2021 году.
Напомним, 256 домов включены в региональную программу капитального ремонта с целью определения мероприятий по проведению капитального ремонта, позволяющего улучшить техническое состояние дома, либо определить целесообразность его выполнения на домах, общий износ строительных конструкций которых превышает 70%.

Работы по обследованию домов данной категории начались — на сегодняшний день регоператор заключил уже 147 договоров на проведение инженерных изысканий.
Как сообщалось ранее, в 2020 году в рамках реализации краткосрочного плана на 2020-2022 гг. в Волгоградской области капитальному ремонту подлежат 655 многоэтажек региона (из них на 15 МКД собственники помещений формируют фонд капитального ремонта на специальном счете).
В частности, на 330 МКД предусмотрен комплекс строительно-монтажных работ, в 54 высотках предусмотрена замена лифтового оборудования.

* По Постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  вопросы о признании домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции находятся в компетенции межведомственной комиссии администрации района.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Кровля, фасады, заборы. (8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Экономика
27.01.2020 12:54
Экономика 27.01.2020 12:54
Комментарии 8

0
Далее
Экономика
27.01.2020 08:07
Экономика 27.01.2020 08:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2020 17:11
Экономика 26.01.2020 17:11
Комментарии 15

0
Далее
Экономика
26.01.2020 14:54
Экономика 26.01.2020 14:54
Комментарии 9

0
Далее
Экономика
25.01.2020 19:50
Экономика 25.01.2020 19:50
Комментарии 4

0
Далее
Экономика
24.01.2020 16:05
Экономика 24.01.2020 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2020 14:15
Экономика 24.01.2020 14:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2020 19:45
Экономика 23.01.2020 19:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2020 13:06
Экономика 23.01.2020 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.01.2020 15:55
Экономика 22.01.2020 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.01.2020 11:01
Экономика 22.01.2020 11:01
Комментарии 5

0
Далее
Экономика
21.01.2020 17:45
Экономика 21.01.2020 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2020 12:45
Экономика 21.01.2020 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2020 11:34
Экономика 21.01.2020 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2020 09:34
Экономика 21.01.2020 09:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:30
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил ретро-девушекСмотреть фотографии
16:21
Пограничные институты ФСБ России набирают волгоградцевСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде скончался экс-кандидат в депутаты гордумыСмотреть фотографии
15:12
256 домов Волгограда обследуют на предмет целесообразности проведения капремонтаСмотреть фотографии
15:02
«Излишества и роскошь»: закупку автомобилей для чиновников Волгоградской области проверят на законностьСмотреть фотографии
13:00
"Ожоги лица с частичной потерей носа": в Волгограде медсестра ответит за нанесенные младенцу увечьяСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде двое осужденных за неуплату налогов бизнесменов станут беднее на 11,4 млн рублейСмотреть фотографии
11:46
После экологического скандала в Калаче-на-Дону в Волгоградской области озаботились строительным мусоромСмотреть фотографии
11:11
В Волгоградской области пенсионерка выбросилась с 4-го этажа больницыСмотреть фотографии
11:07
Жители Волгоградской области задолжали банкам 25 миллиардов рублей по кредитамСмотреть фотографии
10:51
В СУ СКР раскрыли подробности расследования коррупционного преступления в волгоградском техникуме Смотреть фотографии
10:33
«Похожа на собаку-людоеда»: волгоградцы сняли на видео опасного пса на злосчастной улице РионскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
В Волгоградской области мужчина убил брата одним ударомСмотреть фотографии
10:11
Лже-сотрудницы соцслужбы обчистили 92-летнюю волгорадкуСмотреть фотографии
09:29
Волгоградцам пригрозили штрафами за долги по коммуналкеСмотреть фотографии
08:43
Эпидемии нет: в Волгоградской области подсчитали заболевших гриппомСмотреть фотографии
07:24
Стало еще хуже: экологические проблемы Дзержинского района Волгограда не решаются годамиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:29
«Не по теме»: в администрации Волгограда отказались отвечать, пустят ли ритуальные фирмы на кладбищаСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде военных подозревают в крупном хищенииСмотреть фотографии
18:18
Чиновники пожаловались в суд на приостановку сноса конюшни «Соснового бора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:40
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детейСмотреть фотографии
17:39
В Волгоградской области посетитель кафе-бильярдной откусил ухо и нос соперникуСмотреть фотографии
15:40
Угонщик 14 автомобилей «Toyota» и «Lexus» предстанет перед судом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
Судьбу обитателей контактных зоопарков Волгограда назвали «коммерческой тайной»Смотреть фотографии
14:06
Чиновники Краснослободска в Волгоградской области «забили» на обещания зачистить развалины аварийных домовСмотреть фотографии
12:32
День студента: «Ростелеком» дарил сувениры и угощал чаем с пряникамиСмотреть фотографии
11:06
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области оставили под стражейСмотреть фотографии
10:37
Волгоградская облдума отменила незаконный запрет на митинги «под носом» у чиновников и силовиковСмотреть фотографии
10:03
Снос конюшен «Соснового бора» отложили по определению Дзержинского районного суда Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Лошадиная трагедия: в Волгограде к конюшням «Соснового бора» подогнали технику для сносаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 