



В этом году будут проведены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация по 256 многоквартирным домам. Заключения специалистов о целесообразности проведения капремонта есть уже по 10 многоквартирным домам.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба регоператора — это дом №12 по пер. Фабричный (Тракторозаводский район) и дома № 1,2 6 в пос. 40 Домиков (Краснооктябрьский район), дома №№ 4, 8, 14, 16, 30, 34 по ул. 2-я Штурманская (Красноармейский район).

Как следует из заключений, износ данных домов составляет свыше 70%, таким образом, проведение капитального ремонта на них представляется нецелесообразным.





В число этих домов войдет и дом №15 по ул. Демьяна Бедного в Тракторозаводском районе – дом, построенный пленными немцами сразу после войны в качестве временного жилища, находится в удручающем состоянии, что и признано специалистами.

Отметим, что в случае получения результатов изысканий, свидетельствующих о нецелесообразности проведения капитального ремонта дома, соответствующие заключения направляются в межведомственные комиссии при администрации районов города.*

В случае же получения заключений, свидетельствующее о необходимости проведения работ по капитальному ремонту, строительно-монтажные работы (капитальный ремонт крыши, фасада, фундамента, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем) будут проводиться в 2021 году.

Напомним, 256 домов включены в региональную программу капитального ремонта с целью определения мероприятий по проведению капитального ремонта, позволяющего улучшить техническое состояние дома, либо определить целесообразность его выполнения на домах, общий износ строительных конструкций которых превышает 70%.





Работы по обследованию домов данной категории начались — на сегодняшний день регоператор заключил уже 147 договоров на проведение инженерных изысканий.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в рамках реализации краткосрочного плана на 2020-2022 гг. в Волгоградской области капитальному ремонту подлежат 655 многоэтажек региона (из них на 15 МКД собственники помещений формируют фонд капитального ремонта на специальном счете).

В частности, на 330 МКД предусмотрен комплекс строительно-монтажных работ, в 54 высотках предусмотрена замена лифтового оборудования.





* По Постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» вопросы о признании домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции находятся в компетенции межведомственной комиссии администрации района.



