Экономика 28.01.2020 15:12
0
28.01.2020 15:12
В этом году будут проведены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация по 256 многоквартирным домам. Заключения специалистов о целесообразности проведения капремонта есть уже по 10 многоквартирным домам.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба регоператора — это дом №12 по пер. Фабричный (Тракторозаводский район) и дома № 1,2 6 в пос. 40 Домиков (Краснооктябрьский район), дома №№ 4, 8, 14, 16, 30, 34 по ул. 2-я Штурманская (Красноармейский район).
Как следует из заключений, износ данных домов составляет свыше 70%, таким образом, проведение капитального ремонта на них представляется нецелесообразным.
В число этих домов войдет и дом №15 по ул. Демьяна Бедного в Тракторозаводском районе – дом, построенный пленными немцами сразу после войны в качестве временного жилища, находится в удручающем состоянии, что и признано специалистами.
Отметим, что в случае получения результатов изысканий, свидетельствующих о нецелесообразности проведения капитального ремонта дома, соответствующие заключения направляются в межведомственные комиссии при администрации районов города.*
В случае же получения заключений, свидетельствующее о необходимости проведения работ по капитальному ремонту, строительно-монтажные работы (капитальный ремонт крыши, фасада, фундамента, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем) будут проводиться в 2021 году.
Напомним, 256 домов включены в региональную программу капитального ремонта с целью определения мероприятий по проведению капитального ремонта, позволяющего улучшить техническое состояние дома, либо определить целесообразность его выполнения на домах, общий износ строительных конструкций которых превышает 70%.
Работы по обследованию домов данной категории начались — на сегодняшний день регоператор заключил уже 147 договоров на проведение инженерных изысканий.
Как сообщалось ранее, в 2020 году в рамках реализации краткосрочного плана на 2020-2022 гг. в Волгоградской области капитальному ремонту подлежат 655 многоэтажек региона (из них на 15 МКД собственники помещений формируют фонд капитального ремонта на специальном счете).
В частности, на 330 МКД предусмотрен комплекс строительно-монтажных работ, в 54 высотках предусмотрена замена лифтового оборудования.
* По Постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» вопросы о признании домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции находятся в компетенции межведомственной комиссии администрации района.
Реклама
В Волгоградской области статус самозанятых получили 2200 человек27.01.2020 12:54
Экономика 27.01.2020 12:54
Почему покупать жилье нужно именно сейчас и за что сказать спасибо эскроу-счетам27.01.2020 08:07
Экономика 27.01.2020 08:07
В Волгограде еще одно «наследие» семьи экс-депутата Госдумы ушло с молотка26.01.2020 17:11
Экономика 26.01.2020 17:11
Комментарии 15
В Волгограде из требуемых профессий больше всех платят крановщикам и сантехникам26.01.2020 14:54
Экономика 26.01.2020 14:54
В Волгограде у предпринимателя отобрали 570 пачек контрабандных сигарет25.01.2020 19:50
Экономика 25.01.2020 19:50
Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка провел лекцию для студентов Волгоградского института управления24.01.2020 16:05
Экономика 24.01.2020 16:05
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога24.01.2020 14:15
Экономика 24.01.2020 14:15
ДомКлик от Сбербанка запустил сообщество жильцов для каждого дома по всей России23.01.2020 19:45
Экономика 23.01.2020 19:45
ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка23.01.2020 13:06
Экономика 23.01.2020 13:06
Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий информационной безопасности на технологиях BIG DATA22.01.2020 15:55
Экономика 22.01.2020 15:55
Цифры не сходятся: статистики и судебные приставы разошлись в оценке долга по зарплате в Волгоградской области22.01.2020 11:01
Экономика 22.01.2020 11:01
Сбербанк приглашает клиентов отправиться в «Приятное путешествие с картой Visa»21.01.2020 17:45
Экономика 21.01.2020 17:45
Банк «Открытие» стал спонсором трансляций на Первом канале чемпионатов Европы и мира 2020 по фигурному катанию21.01.2020 12:45
Экономика 21.01.2020 12:45
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ21.01.2020 11:34
Экономика 21.01.2020 11:34
Банк «Открытие» выпустил новые памятные монеты серии «Легенды Спартака»21.01.2020 09:34
Экономика 21.01.2020 09:34
Реклама