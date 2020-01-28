Расследования 28.01.2020 13:00
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28.01.2020 13:00
Перед судом в Волгограде предстанет старшая медицинская сестра одного из государственных лечебных учреждений города, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на СУ СКР по региону. Ведомство заявило об окончании расследования дела, но умолчало, в каком учреждении произошло данное ЧП.
Медсестру обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
По данным следствия, медицинский работник нанесла неизгладимое увечье новорождённому в результате нарушения правил и технологии установки ему специальных биназальных кислородных канюль.
В лечебное учреждение, где все произошло, была экстренно госпитализирована жительница Волгограда, находящаяся на седьмом месяце беременности в связи с начавшейся родовой деятельностью. После проведения операции "кесарево сечение" новорожденный мальчик был помещен в специальный кувез и подключен к аппарату жизнедеятельности. Через несколько дней женщина обнаружила у младенца ожоги в области лица с частичной потерей носа.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По данным информагентства, младенца изувечили в Волгоградском перинатальном центре №2.
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