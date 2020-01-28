В Волгоградской области пенсионерка выбросилась с 4-го этажа больницы





Сегодня утром в Суровикино из окна 4-го этажа центральной районной больницы выбросилась 79-летняя женщина. Пенсионерка скончалась от полученных травм. В ЦРБ ИА «Высота 102» данную информацию подтвердили, но от комментариев отказались. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. В медучреждении проводится служебная проверка.

Известно, что женщина поступила в стационар пять дней назад с множественными колото-резаными ранами. Пациентка заявила, что ранения нанесла себе сама. Пенсионерку экстренно прооперировали. После суток в реанимации ее перевели в двухместную палату, где она лежала одна и в ближайшее время планировалась к выписке. Во время лечения с пациенткой работал психиатр, который странностей ее в поведении не зафиксировал. На учете у профильных специалистов пострадавшая не состояла.

Тело погибшей обнаружили возле здания больницы – окно ее палаты на четвертом этаже было открыто.



