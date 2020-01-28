Происшествия

В Волгоградской области пенсионерка выбросилась с 4-го этажа больницы

Происшествия 28.01.2020 11:11
10
28.01.2020 11:11


Сегодня утром в Суровикино из окна 4-го этажа центральной районной больницы выбросилась 79-летняя женщина. Пенсионерка  скончалась от полученных травм. В ЦРБ ИА «Высота 102» данную информацию подтвердили, но от комментариев отказались. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. В медучреждении проводится служебная проверка.
Известно, что женщина поступила в стационар пять дней назад с множественными колото-резаными ранами. Пациентка заявила, что ранения нанесла себе сама. Пенсионерку экстренно прооперировали. После суток в реанимации ее перевели в двухместную палату, где она лежала одна и в ближайшее время планировалась к выписке. Во время лечения с пациенткой работал психиатр, который странностей ее в поведении не зафиксировал. На учете у профильных специалистов пострадавшая не состояла. 
Тело погибшей обнаружили возле здания больницы – окно ее палаты на четвертом этаже было открыто.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Кровля, фасады, заборы. (8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Происшествия
28.01.2020 10:20
Происшествия 28.01.2020 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.01.2020 10:11
Происшествия 28.01.2020 10:11
Комментарии 2

0
Далее
Происшествия
27.01.2020 17:39
Происшествия 27.01.2020 17:39
Комментарии 5

0
Далее
Происшествия
27.01.2020 12:24
Происшествия 27.01.2020 12:24
Комментарии 6

0
Далее
Происшествия
26.01.2020 11:09
Происшествия 26.01.2020 11:09
Комментарии 7

0
Далее
Происшествия
26.01.2020 10:06
Происшествия 26.01.2020 10:06
Комментарии 3

0
Далее
Происшествия
26.01.2020 09:58
Происшествия 26.01.2020 09:58
Комментарии 2

0
Далее
Происшествия
25.01.2020 11:04
Происшествия 25.01.2020 11:04
Комментарии 9

0
Далее
Происшествия
25.01.2020 10:46
Происшествия 25.01.2020 10:46
Комментарии 2

0
Далее
Происшествия
25.01.2020 10:09
Происшествия 25.01.2020 10:09
Комментарии 3

0
Далее
Происшествия
25.01.2020 09:17
Происшествия 25.01.2020 09:17
Комментарии 2

0
Далее
Происшествия
24.01.2020 15:57
Происшествия 24.01.2020 15:57
Комментарии 3

0
Далее
Происшествия
24.01.2020 14:57
Происшествия 24.01.2020 14:57
Комментарии 4

0
Далее
Происшествия
24.01.2020 10:41
Происшествия 24.01.2020 10:41
Комментарии 1

0
Далее
Происшествия
23.01.2020 16:37
Происшествия 23.01.2020 16:37
Комментарии 5

0
Далее

Лента новостей

16:30
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил ретро-девушекСмотреть фотографии
16:21
Пограничные институты ФСБ России набирают волгоградцевСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде скончался экс-кандидат в депутаты гордумыСмотреть фотографии
15:12
256 домов Волгограда обследуют на предмет целесообразности проведения капремонтаСмотреть фотографии
15:02
«Излишества и роскошь»: закупку автомобилей для чиновников Волгоградской области проверят на законностьСмотреть фотографии
13:00
"Ожоги лица с частичной потерей носа": в Волгограде медсестра ответит за нанесенные младенцу увечьяСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде двое осужденных за неуплату налогов бизнесменов станут беднее на 11,4 млн рублейСмотреть фотографии
11:46
После экологического скандала в Калаче-на-Дону в Волгоградской области озаботились строительным мусоромСмотреть фотографии
11:11
В Волгоградской области пенсионерка выбросилась с 4-го этажа больницыСмотреть фотографии
11:07
Жители Волгоградской области задолжали банкам 25 миллиардов рублей по кредитамСмотреть фотографии
10:51
В СУ СКР раскрыли подробности расследования коррупционного преступления в волгоградском техникуме Смотреть фотографии
10:33
«Похожа на собаку-людоеда»: волгоградцы сняли на видео опасного пса на злосчастной улице РионскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
В Волгоградской области мужчина убил брата одним ударомСмотреть фотографии
10:11
Лже-сотрудницы соцслужбы обчистили 92-летнюю волгорадкуСмотреть фотографии
09:29
Волгоградцам пригрозили штрафами за долги по коммуналкеСмотреть фотографии
08:43
Эпидемии нет: в Волгоградской области подсчитали заболевших гриппомСмотреть фотографии
07:24
Стало еще хуже: экологические проблемы Дзержинского района Волгограда не решаются годамиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:29
«Не по теме»: в администрации Волгограда отказались отвечать, пустят ли ритуальные фирмы на кладбищаСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде военных подозревают в крупном хищенииСмотреть фотографии
18:18
Чиновники пожаловались в суд на приостановку сноса конюшни «Соснового бора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:40
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детейСмотреть фотографии
17:39
В Волгоградской области посетитель кафе-бильярдной откусил ухо и нос соперникуСмотреть фотографии
15:40
Угонщик 14 автомобилей «Toyota» и «Lexus» предстанет перед судом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
Судьбу обитателей контактных зоопарков Волгограда назвали «коммерческой тайной»Смотреть фотографии
14:06
Чиновники Краснослободска в Волгоградской области «забили» на обещания зачистить развалины аварийных домовСмотреть фотографии
12:32
День студента: «Ростелеком» дарил сувениры и угощал чаем с пряникамиСмотреть фотографии
11:06
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области оставили под стражейСмотреть фотографии
10:37
Волгоградская облдума отменила незаконный запрет на митинги «под носом» у чиновников и силовиковСмотреть фотографии
10:03
Снос конюшен «Соснового бора» отложили по определению Дзержинского районного суда Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Лошадиная трагедия: в Волгограде к конюшням «Соснового бора» подогнали технику для сносаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 