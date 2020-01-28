Общество

«Похожа на собаку-людоеда»: волгоградцы сняли на видео опасного пса на злосчастной улице Рионской

Общество 28.01.2020 10:33
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28.01.2020 10:33




Кавказская овчарка без намордника, поводка и хозяина разгуливает по улице Рионской в Дзержинском районе, где в конце прошлого года произошло нападение собаки на нескольких волгоградцев. Как рассказала ИА «Высота 102» одна из пострадавших, Наталья Чурсина, которой пес откусил палец и порвал ее питомца, встреча с опасной собакой вызвала у нее ужас.
«У меня все похолодело, когда я увидела этого кавказца. Сначала показалось, что это именно та собака, которая напала на нас с Мотей. Но вроде бы не она, хотя похожа. Но дело не в этом – на улице свободно гуляет огромный пес и что у него на уме – никто не знает. Я боюсь, что снова произойдет что-то страшное», - говорит Наталья. 
Женщина после встречи с овчаркой быстро отвела свою собаку домой, а сама решила проследить за собакой, чтобы найти ее хозяина. И действительно, пес привел ее к калитке одного из частных домов, откуда вышел хозяин. «Он клятвенно заверял, что это не его пес нападал на людей. И обещал, что больше собаку выпускать на улицу не будет. Хотя признался, что сам боится своего пса. На мой вопрос, зачем же вы заводили такую породу, не ответил.  Но этой же ночью кавказскую овчарку видели на расположенной рядом автостоянке – она гуляет и в темное время суток. После того, что случилось со мной, я хочу предотвратить новые трагедии», - волнуется женщина. 
Теперь беседу с хозяином овчарки проведет участковый. Пока же волгоградка, пережившая сильнейший стресс после случившегося и потерявшая палец, просит горожан проявлять бдительность и не появляться на злосчастной улице Рионской. 
Напомним, в конце прошлого года Наталья Чурсина и ее собака Мотя подверглись нападению неизвестной собаки. Женщина попала в больницу, ее питомец перенес тяжелую операцию. В больнице также оказалась еще одна пострадавшая от укуса собаки, которую так и не нашли. 

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