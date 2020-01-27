Экономика

В Волгоградской области статус самозанятых получили 2200 человек

Экономика 27.01.2020 12:54
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27.01.2020 12:54


С начала текущего года в Волгоградской области воспользоваться специальным налоговым режимом для самозанятых смогли уже 2200 человек, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону. 
Такая возможность у жителей области, напомним, появилась с 1 января 2020 года. Волгоградская область вошла в число пилотных регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход. 
Несколько дней назад на базе Волгоградской торгово-промышленной палаты был открыт Центр поддержки самозанятых. В УФНС по региону отмечают, что создание центра обусловлено необходимостью повышения правовой грамотности граждан, проявивших интерес к возможности легализовать свои доходы. Здесь специалисты будут оказывать консультационную помощь гражданам, которые хотят воспользоваться специальным налоговым режимом для самозанятых и легализовать свой профессиональный доход. 
Новый статус полезен не только для граждан, но и для предпринимателей без наемных работников, которые соответствуют всем требованиям самозанятых и соблюдают ограничения, установленные законом №422-ФЗ.

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