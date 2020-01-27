В Волгоградской области статус самозанятых получили 2200 человек





С начала текущего года в Волгоградской области воспользоваться специальным налоговым режимом для самозанятых смогли уже 2200 человек, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону.

Такая возможность у жителей области, напомним, появилась с 1 января 2020 года. Волгоградская область вошла в число пилотных регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход.

Несколько дней назад на базе Волгоградской торгово-промышленной палаты был открыт Центр поддержки самозанятых. В УФНС по региону отмечают, что создание центра обусловлено необходимостью повышения правовой грамотности граждан, проявивших интерес к возможности легализовать свои доходы. Здесь специалисты будут оказывать консультационную помощь гражданам, которые хотят воспользоваться специальным налоговым режимом для самозанятых и легализовать свой профессиональный доход.

Новый статус полезен не только для граждан, но и для предпринимателей без наемных работников, которые соответствуют всем требованиям самозанятых и соблюдают ограничения, установленные законом №422-ФЗ.



