В Волгоградской области статус самозанятых получили 2200 человек

Экономика 27.01.2020 12:54
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27.01.2020 12:54
С начала текущего года в Волгоградской области воспользоваться специальным налоговым режимом для самозанятых смогли уже 2200 человек, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону.
Такая возможность у жителей области, напомним, появилась с 1 января 2020 года. Волгоградская область вошла в число пилотных регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход.
Несколько дней назад на базе Волгоградской торгово-промышленной палаты был открыт Центр поддержки самозанятых. В УФНС по региону отмечают, что создание центра обусловлено необходимостью повышения правовой грамотности граждан, проявивших интерес к возможности легализовать свои доходы. Здесь специалисты будут оказывать консультационную помощь гражданам, которые хотят воспользоваться специальным налоговым режимом для самозанятых и легализовать свой профессиональный доход.
Новый статус полезен не только для граждан, но и для предпринимателей без наемных работников, которые соответствуют всем требованиям самозанятых и соблюдают ограничения, установленные законом №422-ФЗ.
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