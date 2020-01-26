Общество

В Тракторозаводском районе Волгограда многоэтажки второй день без тепла и горячей воды

Общество 26.01.2020 15:45
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26.01.2020 15:45


Ни тепла, ни горячей воды нет со вчерашнего дня в жилых домах сразу на нескольких улицах Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», соцсети пестрят гневными комментариями жителей, которые обрывают телефоны диспетчерских служб управляющих компаний и ресурсоснабжающей организации.  Тракторозоводцы пишут о том, что отопление и горячее водоснабжение отсутствуют в домах на улицах Дегтярева, Жолудева, Клименко и других. 
Информагентство обратилось в ООО «Концессии теплоснабжения» за разъяснениями. Комментарий пресс-службы будет опубликован сразу после его получения.

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