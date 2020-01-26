



Ни тепла, ни горячей воды нет со вчерашнего дня в жилых домах сразу на нескольких улицах Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», соцсети пестрят гневными комментариями жителей, которые обрывают телефоны диспетчерских служб управляющих компаний и ресурсоснабжающей организации. Тракторозоводцы пишут о том, что отопление и горячее водоснабжение отсутствуют в домах на улицах Дегтярева, Жолудева, Клименко и других.

Информагентство обратилось в ООО «Концессии теплоснабжения» за разъяснениями. Комментарий пресс-службы будет опубликован сразу после его получения.



