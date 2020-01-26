Здравоохранение

В Волгоградской области закрываются школьные классы на карантин

Здравоохранение 26.01.2020 09:21
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26.01.2020 09:21


В Волгоградской области в некоторых школах закрываются классы на карантин в связи с превышением количества заболевших ОРВИ. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, в частности, занятия прекращены в 9-ти классах в школах №1, 9, 12, 35 и лицее №1. В учреждениях образования проводится ежедневный мониторинг по соблюдению требований СанПиНа к тепловому режиму, приняты меры по недопущению снижения температуры в учебных помещениях.
В целом в Волгоградской области ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом не вызывает опасения. По данным областного управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости всего населения ниже недельного эпидемического порога на 31%, в том числе по всем возрастным группам детей. Среди больных циркулируют респираторные вирусы - РС-вирус и риновирус, а также грипп типа В.

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