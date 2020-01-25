В Краснооктябрьском районе Волгограда ночью сгорел новенький «Mercedes»





Сегодня около полуночи во дворе дома №7 по улице Бажова в Краснооктябрьском районе Волгограда вспыхнул «Mercedes». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, легковушка был полностью охвачена огнем. Причины возгорания устанавливаются. Воспламенение началось с моторного отсека.

Известно, что люксовый автомобиль был новым – 2019 года выпуска.



