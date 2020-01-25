Происшествия

В Краснооктябрьском районе Волгограда ночью сгорел новенький «Mercedes»

Происшествия 25.01.2020 11:04
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25.01.2020 11:04


Сегодня около полуночи во дворе дома №7 по улице Бажова в Краснооктябрьском районе Волгограда вспыхнул «Mercedes». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, легковушка был полностью охвачена огнем. Причины возгорания устанавливаются. Воспламенение началось с моторного отсека.
Известно, что люксовый автомобиль был новым – 2019 года выпуска.

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