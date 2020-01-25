В магазинах Волгоградской области отбиваются от недовольных покупателей из-за трезвой субботы

Общество 25.01.2020 09:28
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25.01.2020 09:28
Сегодня в Волгоградской области запрещена торговля алкогольными напитками. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной этому – День студента, Татьянин день, который празднуют 25 января. О запрете покупателей магазинов предупредили еще накануне. В магазинах уже есть недовольные покупатели, которым отказывают в приобретении алкоголя.
Напомним, по решению властей Волгоградской области, в регионе запрещена торговля спиртным 1 сентября - в День знаний, 27 июня - в День молодежи, 1 июня - День защиты детей и в Татьянин день.
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