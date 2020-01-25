Здравоохранение

Волгоград охватят экспедицией доноров костного мозга

Здравоохранение 25.01.2020 08:41
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25.01.2020 08:41


Окружной этап первой всероссийской экспедиции доноров костного мозга «Совпадение», организованной благотворительным фондом «Русфонд» и Национальным регистром доноров костного мозга им. Васи Перевощикова стартует в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, на понедельник 27 января на базе пространства «Точка кипения» в ВолГУ запланированы лекции и просмотр фильма о донорстве костного мозга. В 13:00 пройдет пресс-конференция для СМИ. 28 и 29 января просветительские мероприятия пройдут в ВолгГМУ и в Волжском институте экономики, социологии и права.  Усилия организаторов направлены на то, чтобы повысить интерес людей к теме помощи больным раком крови, ведь стать потенциальным донором костного мозга не сложно – вначале любому желающему в возрасте от 18 до 45 лет достаточно сдать кровь на типирование. Трансплантация костного мозга от неродственного донора - реальный шанс помочь многим.  Россия - многонациональная страна, и часто представителям малых народов подобрать донора за рубежом практически невозможно. Важно, чтобы в российском регистре были представлены разные генотипы, чем их больше - тем чаще будут случаться совпадения, тем больше жизней будет спасено.

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