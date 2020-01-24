Общество

"Это цинизм!": в Общественной палате России высказались о скандале с квартирой сироты в Волгограде

Общество 24.01.2020 17:42
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24.01.2020 17:42




Член Общественной палаты РФ и Общественной палаты Волгоградской области Светлана Казаченок осудила действия ресурсоснабжающей организации, которая отрезала квартиру сироты в Волгограде от газа, сообщает ИА "Высота 102".
"Мне бы хотелось посмотреть, как тот руководитель, который подписывал разрешение эту квартиру отрезать и не поставлять туда газ, и такое длительное время мамочка жила в холодной квартире с ребенком, как бы он поступил и что бы он думал, если бы на месте этой молодой женщины была его дочь, его племянница. Как бы он на это реагировал и какие слова произносил бы?", - задалась вопросом Казаченок. Заслуженный юрист РФ отметила, что с точки зрения закона компания "Газпром межрегионгаз Волгоград" не права. Она пояснила, что Жилищный кодекс РФ не распределяет нанимателей жилых помещений по категориям.
"Наниматель, такой как сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, не выделяются в отдельную категорию. Они все имеют одинаковые права и одинаковые обязанности", - заявила Казаченок. Правительство РФ своим постановлением утвердило типовой договор найма для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где прописано, что с момента заключения договора социального найма они обязаны вносить плату за жилье и коммунальные услуги. "Вполне понятно, чтобы вносить плату должен быть договор", - уточнила она. 
Напомним, что ранее по этому нашумевшему делу высказались и газовики. Компания "Газпром межрегионгаз Волгоград" заявила, что лишена возможности заключать с нанимателями специализированного жилого фонда договоры поставки газа напрямую, что обусловлено спецификой федерального законодательства. 
Сюжет о сироте, которая получила государственную квартиру в Кировском районе Волгограда, но в ней нет газа и горячей воды, показал один из федеральных каналов. На информацию оперативно отреагировали в Следственном комитете РФ. Девушка-сирота, воспитывающая одна маленького ребенка, вынуждена была отапливать жилье обогревателем, а потом оплачивать огромные счета за электричество. Причиной этому стали бюрократические проволочки. Заключать договор о газоснабжении ресурсоснабжающая организация и управление капитального строительства категорически отказывались, перекладывая ответственность друг на друга. В рамках проверки следователи выяснили, что согласно договору найма, предоставление коммунальных услуг возложено на управление капитального строительства, которое в свою очередь уверено, что юридически оформлять взаимоотношения с ООО "Газпром межрегионгаз" должен потребитель, то есть проживающее в квартире лицо.
Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ресурсоснабжающей организации и управлении капитального строительства в ходе обысков были изъяты документы, имеющие значение для следствия. Тепло, и горячая вода после вмешательства СК РФ появились в квартире волгоградки.

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