ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога

Экономика 24.01.2020 14:15 Новости компаний
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24.01.2020 14:15 Новости компаний
ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запускает новую программу беззалогового автокредитования со ставкой от 9%. Клиент сможет приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, новые условия распространяются на новые и подержанные автомобили, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 9% годовых при условии страхования транспортного средства на весь срок, включая дисконт 1 п.п. для зарплатных клиентов.
Преимуществом данной программы также является отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству. В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут. Подать заявку по новой программе можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить кредит – как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.
«Новая программа позволяет клиенту приобрести транспортное средство без первоначального взноса, при этом оно не передается в залог банку, а сделка купли-продажи может быть проведена в удобном для заемщика месте. Это существенно упрощает процесс оформления кредита и снижает расходы банка. В результате мы можем предложить более привлекательную ставку по сравнению с кредитами наличными, что для конечного покупателя делает автомобиль или мотоцикл ещё доступнее. Запуск данного продукта позволит нам в дальнейшем перевести процесс получения таких кредитов полностью в цифровой формат», – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.
ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 11 месяцев 2019 г. объем автокредитования ВТБ превысил 78,3 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 120,5 млрд рублей.
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