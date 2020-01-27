Экономика

Почему покупать жилье нужно именно сейчас и за что сказать спасибо эскроу-счетам

Экономика 27.01.2020 08:07 Новости компаний
0
27.01.2020 08:07 Новости компаний


О том, как благодаря экономическим и социальным реформам сложились самые благоприятные условия для приобретения жилья, ИА «Высота 102» рассказали в  компании «Родниковая Долина».
Известно, что с 1 июля 2019 года государство обязало всех застройщиков перейти на новую схему продажи квартир в новостройках – через счета эскроу. Введение эскроу – это долгожданное государственное решение в пользу покупателей жилья, ведь деньги, которые переводятся на этот условный банковский счет, будут доступны застройщику только после завершения строительных работ и ввода дома в эксплуатацию. Даже если девелопер обанкротится, покупатель сможет вернуть средства. Итого – дольщик в любом случае остается в плюсе, по крайней мере, при своих кровных. 

Строительным компаниям придется тяжелее. Во-первых, им нужно будет доказывать свою состоятельность перед банками, чтобы получить кредит. Пользоваться деньгами клиентов они теперь не вправе. Во-вторых — четко выдерживать сроки, ведь дольщики смогут снять средства с эскроу-счета при несоблюдении застройщиком своих обязательств. И тогда компания рискует потерять не только доход, но и репутацию. 
Новая схема действует почти полгода и уже принесла свои плоды. Рынок первичного жилья очистился от большого числа мелких и нестабильных фирм. Как следствие, объемы строительства сократились, цена за квадратный метр немного выросла, но случилось главное — на рынке остались самые надежные и сильные компании. Неудивительно, что сейчас 84% россиян положительно оценивают реформу с эскроу, а доля семей, готовых приобрести жилье на этапе строительства достигла 70% от общего числа семей, планирующих покупку квартиры (данные ВЦИОМ). 

В социальной сфере приятный сюрприз преподнес президент. По его решению, с весны этого года маткапитал будут давать за первенца (466 617 рублей), изменится сумма выплат за второго ребенка, а при рождении третьего и последующих детей государство обязуется выделить каждой семье 450 000 рублей на погашение ипотеки. Естественно, это оживит рынок жилья и увеличит число сделок с недвижимостью.
Все эти меры, а также рекордное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, которое произошло в 2019 году, подводят нас к одной мысли: приобретать жилье нужно именно сейчас.
Мы наблюдаем самый благоприятный момент для покупки недвижимости за последние несколько лет. Особенно удачно складываются условия для семей с детьми, желающих заселиться в новостройку.

Напомним, с 2013 года в Волгоградской области действует постановление о компенсации части расходов по оплате ипотеки для отдельных категорий граждан (многодетных и молодых семей, работников бюджетной сферы и др.). Поэтому, как советуют эксперты, самое время решиться и решить это заманчивое уравнение с квадратными метрами. 
В микрорайоне «Долина» продажи квартир по эскроу-счетам стартовали еще в декабре 2019 года. На данный момент продано около 15% квартир в 23 новых домах, в том числе по программам материнского капитала, поддержки молодых семей, военной ипотеки и др. 

Микрорайон «Долина» – воплощение мечты о спокойной и комфортной жизни внутри мегаполиса, район с развитой инфраструктурой, расположенный в экологически чистой зоне Волгограда.
Буквально в 10 минутах езды находятся ТРК «Акварель» и гипермаркет «Лента», крупные образовательные и медицинские учреждения. В самом микрорайоне сосредоточено все необходимое для жизни – два детских сада (третий будет построен в следующем году), инновационная школа «Долина знаний», современный медицинский центр, зал единоборств, супермаркеты, аптеки, фитнес-залы, почтовое отделение, каток, фреш-маркет и др.
В ближайшее время в районе появится парк европейского класса и собственный торговый центр. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Экономика
27.01.2020 12:54
Экономика 27.01.2020 12:54
5 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.01.2020 17:11
Экономика 26.01.2020 17:11
15 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.01.2020 14:54
Экономика 26.01.2020 14:54
9 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.01.2020 19:50
Экономика 25.01.2020 19:50
4 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.01.2020 16:05
Экономика 24.01.2020 16:05
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.01.2020 14:15
Экономика 24.01.2020 14:15
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.01.2020 19:45
Экономика 23.01.2020 19:45
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.01.2020 13:06
Экономика 23.01.2020 13:06
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.01.2020 15:55
Экономика 22.01.2020 15:55
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.01.2020 11:01
Экономика 22.01.2020 11:01
5 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.01.2020 17:45
Экономика 21.01.2020 17:45
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.01.2020 12:45
Экономика 21.01.2020 12:45
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.01.2020 11:34
Экономика 21.01.2020 11:34
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.01.2020 09:34
Экономика 21.01.2020 09:34
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.01.2020 12:35
Экономика 20.01.2020 12:35
0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:06
Чиновники Краснослободска в Волгоградской области «забили» на обещания зачистить развалины аварийных домовСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде отрепетировали праздничный салютСмотреть фотографии
12:54
В Волгоградской области статус самозанятых получили 2200 человекСмотреть фотографии
12:32
День студента: «Ростелеком» дарил сувениры и угощал чаем с пряникамиСмотреть фотографии
12:24
Волгоградец перевел мошенникам 100 тысяч рублей за мифическую работуСмотреть фотографии
11:06
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области оставили под стражейСмотреть фотографии
11:04
Под действие антитабачного закона попала волгоградская подземкаСмотреть фотографии
10:37
Волгоградская облдума отменила незаконный запрет на митинги «под носом» у чиновников и силовиковСмотреть фотографии
10:03
Снос конюшен «Соснового бора» отложили по определению Дзержинского районного суда Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Лошадиная трагедия: в Волгограде к конюшням «Соснового бора» подогнали технику для сносаСмотреть фотографии
08:23
Головокружительная карьера: бывший сварщик стал бизнесменом и банкротит фирму волгоградского депутата Смотреть фотографииCмотреть видео
08:07
Почему покупать жилье нужно именно сейчас и за что сказать спасибо эскроу-счетамСмотреть фотографии
06:18
«Я плакала вместе с ними»: волгоградка приютила двух собак-ампутантовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:35
«Настоящее кощунство над животными»: появилась петиция с просьбой остановить снос конюшен в «Сосновом бору» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:18
«Вернулся из Сирии и умер от инфаркта»: вдове военного летчика из Волгограда отказали в выплатах за госнаграду Смотреть фотографии
18:45
В «Концессиях теплоснабжения» объяснили отсутствие тепла в домах на севере Волгограда на второй день после аварииСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде еще одно «наследие» семьи экс-депутата Госдумы ушло с молоткаСмотреть фотографии
15:18
Коммунальщики, ау!: в Волгограде «черная дыра» разрушенного колодца угрожает пешеходам и машинамСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде из требуемых профессий больше всех платят крановщикам и сантехникамСмотреть фотографии
11:02
«А был ли инвалид?»: жители двора в Волгограде требуют убрать опасный гаражСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области закрываются школьные классы на карантинСмотреть фотографии
09:15
Свалка на месте: поселок в Волго-Ахтубинской пойме не хотят избавить от мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
20:45
12 миллионов на заграничные сборы: волгоградский «Ротор» потратит еще немного денег на ТурциюСмотреть фотографии
19:50
В Волгограде у предпринимателя отобрали 570 пачек контрабандных сигаретСмотреть фотографии
16:39
В Волгоградской области за полтора миллиона издадут фотоальбом достиженийСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде прошли пикеты сторонников референдума по конституционной реформеСмотреть фотографии
11:41
В Росстате подсчитали, какими темпами «тает» население Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:04
В Краснооктябрьском районе Волгограда ночью сгорел новенький «Mercedes»Смотреть фотографии
10:46
В центре Волгограда выпрыгнувшего из такси ребенка едва не сбил автобусСмотреть фотографии
10:09
В Волжском женщина-водитель скрылась после наезда на школьницуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 