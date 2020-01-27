Почему покупать жилье нужно именно сейчас и за что сказать спасибо эскроу-счетам





О том, как благодаря экономическим и социальным реформам сложились самые благоприятные условия для приобретения жилья, ИА «Высота 102» рассказали в компании «Родниковая Долина».

Известно, что с 1 июля 2019 года государство обязало всех застройщиков перейти на новую схему продажи квартир в новостройках – через счета эскроу. Введение эскроу – это долгожданное государственное решение в пользу покупателей жилья, ведь деньги, которые переводятся на этот условный банковский счет, будут доступны застройщику только после завершения строительных работ и ввода дома в эксплуатацию. Даже если девелопер обанкротится, покупатель сможет вернуть средства. Итого – дольщик в любом случае остается в плюсе, по крайней мере, при своих кровных.





Строительным компаниям придется тяжелее. Во-первых, им нужно будет доказывать свою состоятельность перед банками, чтобы получить кредит. Пользоваться деньгами клиентов они теперь не вправе. Во-вторых — четко выдерживать сроки, ведь дольщики смогут снять средства с эскроу-счета при несоблюдении застройщиком своих обязательств. И тогда компания рискует потерять не только доход, но и репутацию.

Новая схема действует почти полгода и уже принесла свои плоды. Рынок первичного жилья очистился от большого числа мелких и нестабильных фирм. Как следствие, объемы строительства сократились, цена за квадратный метр немного выросла, но случилось главное — на рынке остались самые надежные и сильные компании. Неудивительно, что сейчас 84% россиян положительно оценивают реформу с эскроу, а доля семей, готовых приобрести жилье на этапе строительства достигла 70% от общего числа семей, планирующих покупку квартиры (данные ВЦИОМ).





В социальной сфере приятный сюрприз преподнес президент. По его решению, с весны этого года маткапитал будут давать за первенца (466 617 рублей), изменится сумма выплат за второго ребенка, а при рождении третьего и последующих детей государство обязуется выделить каждой семье 450 000 рублей на погашение ипотеки. Естественно, это оживит рынок жилья и увеличит число сделок с недвижимостью.

Все эти меры, а также рекордное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, которое произошло в 2019 году, подводят нас к одной мысли: приобретать жилье нужно именно сейчас.

Мы наблюдаем самый благоприятный момент для покупки недвижимости за последние несколько лет. Особенно удачно складываются условия для семей с детьми, желающих заселиться в новостройку.





Напомним, с 2013 года в Волгоградской области действует постановление о компенсации части расходов по оплате ипотеки для отдельных категорий граждан (многодетных и молодых семей, работников бюджетной сферы и др.). Поэтому, как советуют эксперты, самое время решиться и решить это заманчивое уравнение с квадратными метрами.

В микрорайоне «Долина» продажи квартир по эскроу-счетам стартовали еще в декабре 2019 года. На данный момент продано около 15% квартир в 23 новых домах, в том числе по программам материнского капитала, поддержки молодых семей, военной ипотеки и др.





Микрорайон «Долина» – воплощение мечты о спокойной и комфортной жизни внутри мегаполиса, район с развитой инфраструктурой, расположенный в экологически чистой зоне Волгограда.

Буквально в 10 минутах езды находятся ТРК «Акварель» и гипермаркет «Лента», крупные образовательные и медицинские учреждения. В самом микрорайоне сосредоточено все необходимое для жизни – два детских сада (третий будет построен в следующем году), инновационная школа «Долина знаний», современный медицинский центр, зал единоборств, супермаркеты, аптеки, фитнес-залы, почтовое отделение, каток, фреш-маркет и др.

В ближайшее время в районе появится парк европейского класса и собственный торговый центр.



