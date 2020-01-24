



Нелегально ввезенных в Волгоградскую область львенка и обезьяну поместили на 10-дневный карантин. Как сообщает ИА «Высота 102», животных перевезли в Волгоград на станцию по борьбе с болезнями животных. Как рассказала сегодня журналистам председатель комитета ветеринарии области Галина Аликова, звери находятся в удовлетворительном состоянии. «В течение 10 дней специалисты будут за ними наблюдать, а также проводить необходимые ветеринарные процедуры. «Животных вакцинируют», - пояснила Аликова.





Дальнейшую судьбу питомцев решат в Росприроднадзоре. «Вступил в силу закон об ответственном отношении к животным. С 1 января 2020 года содержание диких животных в неволе запрещено», - отметила глава облкомветеринарии.

По словам Аликовой, если звери будут поддаваться дрессировке, то их могут передать в цирк или в зоопарк, где от них артистические таланты не потребуются.









Полиция проводит проверку по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 258.1. УК РФ – «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных». Львенку всего четыре месяца, а вот обезьяна находится уже в почтенном возрасте, у нее подозревают инсульт.



