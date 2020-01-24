Общество

Врачи подозревают инсульт у "задержанной" на трассе в Волгоградской области обезьяны

Общество 24.01.2020 12:44
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24.01.2020 12:44


Нелегально ввезенных в Волгоградскую область львенка и обезьяну поместили на 10-дневный карантин. Как сообщает ИА «Высота 102», животных перевезли в Волгоград на станцию по борьбе с болезнями животных. Как рассказала сегодня журналистам председатель комитета ветеринарии области Галина Аликова, звери находятся в удовлетворительном состоянии. «В течение 10 дней специалисты будут за ними наблюдать, а также проводить необходимые ветеринарные процедуры. «Животных вакцинируют», - пояснила Аликова.

Дальнейшую судьбу питомцев решат в Росприроднадзоре. «Вступил в силу закон об ответственном отношении к животным. С 1 января 2020 года содержание диких животных в неволе запрещено», - отметила глава облкомветеринарии.
По словам Аликовой, если звери будут поддаваться дрессировке, то их могут передать в цирк  или в зоопарк, где от них артистические таланты не потребуются.


Напомним,  легковой автомобиль, которым управлял 24-летний житель Дагестана, полицейские задержали накануне в Новониколаевском районе. В салоне  машины сотрудники ДПС обнаружили клетки, в которых находились обезьяна и маленький лев. Документов, подтверждающих легальность перевозки животных, у мужчины не оказалось. По словам водителя, он вез зверей из Москвы в Дагестан для передачи в цирк. Молодого человека вместе с животными доставили в отдел полиции.
Полиция проводит проверку по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 258.1. УК РФ – «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных». Львенку всего четыре месяца, а вот обезьяна находится уже в почтенном возрасте, у нее подозревают инсульт.

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