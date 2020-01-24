Расследования

Верховный суд не сжалился над рецидивистом, убившем в Волгограде человека из-за телефона

Расследования 24.01.2020 09:45
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24.01.2020 09:45


Рецидивист, совершивший 11 лет назад в Волгограде убийство мужчины из-за телефона, проведет в колонии особого режима 18 лет. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров, такое решение принял Верховный суд России, подтвердив приговор Волгоградского областного суда.
Ранее судимый 43-летний житель Волгограда в сентябре 2019 года был признан виновным в разбое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и убийстве, сопряженном с разбоем. 
Особый режим отличается особой строгостью содержания арестантов, осужденных на длительные сроки или пожизненное заключение. Фигурант дела настаивал на своей невиновности, с таким наказанием он не согласился и обжаловал его, но безрезультатно.
Следствием и судом установлено, что осенью 2008 года в Центральном районе Волгограда он напал на пьяного прохожего, у которого был телефон. Именно мобильный привлек внимание рецидивиста. Он набросился на мужчину, несколько раз ударил его, а потом задушил, используя горловину одежды как петлю.
После этого он забрал телефон и скрылся. Установлено, что убийство он совершил менее чем через год после освобождения из колонии, где отсидел 6,5 лет за разбой. На свободе он вел аморальный образ жизни, пил, не работал, ночевал на улицах и вокзалах.
Его задержали лишь в октябре 2018 года - через 10 лет после убийства. Изобличить преступника смогли благодаря специалистам-генетикам, которые дали заключение, что на свитере убитого имеются биологические следы, принадлежащие злоумышленнику. Кроме того, достоверно известно, что он пользовался мобильным телефоном, похищенным у потерпевшего. 

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