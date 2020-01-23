«Почтовые муки»: жители центра Волгограда пожаловались на хаотичную доставку посылок

Общество 23.01.2020 10:54
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23.01.2020 10:54
Жители заполотновской части Центрального района Волгограда лишены возможности получать посылки в своем отделении связи в шаговой доступности. Об этом ИА "Высота 102" сообщила жительница дома №40а по ул. Рокоссовского Светлана Шушпанова. По ее словам, схема выдачи и приема посылок, которую работники почты ввели несколько лет назад якобы для удобства людей, на самом деле не работает и вызывает только раздражение.
Собеседница агентства пояснила, что не может получить посылку в ближайшем 87-м отделении связи на улице Невская, а вынуждена ездить в Центр выдачи и приема посылок в 66-е отделение на улицу Мира, тратиться на проезд и стоять в очередях. "Я пыталась решить этот вопрос с сотрудниками почты. Писала неоднократно заявления, чтобы мне посылки выдавали в 87-м отделении, но их продолжают отправлять в 66-е. Дозвониться туда невозможно, на звонки никто не отвечает", - утверждает Светлана Шушпанова.
В УФПС Волгоградской области сообщили, что в целях сокращения времени обслуживания клиентов в регионе функционируют 9 Центров выдачи и приема посылок, специализирующихся только на обработке посылок, ЕМС-отправлений и мелких пакетов.
"При этом право любого клиента получать приходящие в его адрес почтовые отправления, где ему удобно. Для поступления почтовых отправлений в отделение почтовой связи по адресу места проживания необходимо написать соответствующее заявление в своем отделении", - уточнили в УФПС.
В УФПС пообещали разобраться в ситуации, в которой оказалась жительница Волгограда. По данной жалобе организована проверка.
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