«Почтовые муки»: жители центра Волгограда пожаловались на хаотичную доставку посылок





Жители заполотновской части Центрального района Волгограда лишены возможности получать посылки в своем отделении связи в шаговой доступности. Об этом ИА "Высота 102" сообщила жительница дома №40а по ул. Рокоссовского Светлана Шушпанова. По ее словам, схема выдачи и приема посылок, которую работники почты ввели несколько лет назад якобы для удобства людей, на самом деле не работает и вызывает только раздражение.

Собеседница агентства пояснила, что не может получить посылку в ближайшем 87-м отделении связи на улице Невская, а вынуждена ездить в Центр выдачи и приема посылок в 66-е отделение на улицу Мира, тратиться на проезд и стоять в очередях. "Я пыталась решить этот вопрос с сотрудниками почты. Писала неоднократно заявления, чтобы мне посылки выдавали в 87-м отделении, но их продолжают отправлять в 66-е. Дозвониться туда невозможно, на звонки никто не отвечает", - утверждает Светлана Шушпанова.

В УФПС Волгоградской области сообщили, что в целях сокращения времени обслуживания клиентов в регионе функционируют 9 Центров выдачи и приема посылок, специализирующихся только на обработке посылок, ЕМС-отправлений и мелких пакетов.

"При этом право любого клиента получать приходящие в его адрес почтовые отправления, где ему удобно. Для поступления почтовых отправлений в отделение почтовой связи по адресу места проживания необходимо написать соответствующее заявление в своем отделении", - уточнили в УФПС.

В УФПС пообещали разобраться в ситуации, в которой оказалась жительница Волгограда. По данной жалобе организована проверка.



