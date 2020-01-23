Общество

Больше нормы в 300 раз: в Волгоградской области в «незамерзайке» нашли смертельную дозу метанола

Общество 23.01.2020 08:32
2
23.01.2020 08:32


Специалисты управления Роспотребнадзора выявили в торговых точках несколько марок незамерзающей жидкости, несущей смертельную опасность для человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в результате проведения 6 проверок в каждом отобранном образце было установлено превышение предельно допустимого значения концентрации метилового спирта – метанола. 
Вот они, эти опасные образцы «незамерзайки»:
стекломывающая жидкость «Veter» -300C, объем 5л., изготовитель ООО «Авангард» - выявлено содержание метилового спирта, превышающего предельно допустимую норму в 384 раза при допустимом содержании метилового спирта не более 0,05 %. Результат испытаний составил 19,2 %. Продавцом данной продукции является индивидуальный предприниматель Даллакян М.С.;
стеклоомывающая жидкость «ICEBERG» -300C, объем 5л., изготовитель: ООО ТД «АРКАИМ», выявлено содержание метилового спирта, превышающего предельно допустимую норму в ~300 раз при допустимом содержании метилового спирта не более 0,05 %.  Результат испытаний составил в среднем 10%. Продавцом данной продукции являются индивидуальный предприниматель Даллакян М. С., индивидуальный предприниматель Ваганян Л.С., индивидуальный предприниматель Джанджгава Н.;

стекломывающая низкозамерзающая жидкость «Gleid Supreme» -300C, объем 5л., изготовитель ООО «Диометрия»,  выявлено содержание метилового спирта, превышающего предельно допустимую норму в 205,4 раз при допустимом содержании метилового спирта не более 0,05 %. Результат испытаний составил 10,27 %. Продавцом данной продукции является индивидуальный предприниматель Ваганян Л.С.;
низкозамерзающая стекломывающая жидкость RetroGleid -300C, объем 5л., изготовитель ООО «Ивента», выявлено содержание метилового спирта, превышающего предельно допустимую норму в 280 раз при допустимом содержании метилового спирта не более 0,05 %. Результат испытаний составил 14,0 %. Продавцом данной продукции является индивидуальный предприниматель Джанджгава Н.;

стеклоомывающая жидкость «ZIMA» 300C, объем 5л., изготовитель ООО «ПЛК», выявлено содержание метилового спирта, превышающего предельно допустимую норму в 337 раз при допустимом содержании метилового спирта не более 0,05 %.  Результат испытаний составил 16,85 %. Продавцом данной продукции является ООО «ВолгаМ»;
стеклоомывающая жидкость «FREE ROAD»-300 C, объемом 5л. изготовитель ООО «Промжидкость», выявлено содержание метилового спирта, превышающего предельно допустимую норму в 319,8 раз при допустимом содержании метилового спирта не более 0,05 %. Результат испытаний составил 15,99 %. Продавцом данной продукции является гр-н Кульпинский С.В.;
стеклоомывающая жидкость «Polar Express» -300 C, объем 5л. изготовитель ООО «ГлавОптТорг»,  выявлено содержание метилового спирта, превышающего предельно допустимую норму в 200 раз при допустимом содержании метилового спирта не более 0,05 %. Результат испытаний составил 10,00%. Продавцом данной продукции является индивидуальный предприниматель Арзуманян А.К.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий 367 емкостей с  опасной жидкостью изъято из оборота. В отношении виновных возбуждены дела об административном правонарушении по ч.2 ст.14.43 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».
Напомним, метанол является наиболее опасным токсическим веществом. По органолептическим свойствам практически неотличим от этилового спирта и попадание в организм человека указанных стеклоомывающих жидкостей через дыхательные пути, а также при использовании их в быту, может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести к летальному исходу.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Общество
22.01.2020 21:26
Общество 22.01.2020 21:26
9 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 18:22
Общество 22.01.2020 18:22
17 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 17:15
Общество 22.01.2020 17:15
4 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 16:58
Общество 22.01.2020 16:58
2 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 16:57
Общество 22.01.2020 16:57
0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 16:39
Общество 22.01.2020 16:39
Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 16:27
Общество 22.01.2020 16:27
5 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 15:48
Общество 22.01.2020 15:48
1 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 14:18
Общество 22.01.2020 14:18
4 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 14:10
Общество 22.01.2020 14:10
2 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 13:48
Общество 22.01.2020 13:48
5 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 12:03
Общество 22.01.2020 12:03
37 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 10:55
Общество 22.01.2020 10:55
0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 08:30
Общество 22.01.2020 08:30
20 Обсудить

0
Далее
Общество
21.01.2020 18:07
Общество 21.01.2020 18:07
Обсудить

0
Далее

Лента новостей

08:32
Больше нормы в 300 раз: в Волгоградской области в «незамерзайке» нашли смертельную дозу метанолаСмотреть фотографии
21:26
К бесам и семейным ссорам: Волгоградская облдума закупает вилки и ложкиСмотреть фотографии
19:45
В Волгограде мошенник заработал миллион рублей за «помощь» в поступлении в академию МВДСмотреть фотографии
18:22
В квартире сироты из Волгограда, за которую вступился глава СКР Бастрыкин, появились газ и горячая вода Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгограде концессионера заставили убрать свалки в ЦПКиОСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области снова увеличился долг по зарплатеСмотреть фотографии
16:57
Сбербанк проведет лекции по актуальным финансовым инструментам в вузах страныСмотреть фотографии
16:27
В торговых центрах Волгограда закроют контактные зоопарки, а животных раздадутСмотреть фотографии
14:56
Шестеро в деле: история наглой кражи трубопропровода под Волгоградом обрастает новыми подробностямиСмотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области хотят запретить митинги на трамвайных путяхСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде на остановках появились песочницыСмотреть фотографии
14:06
Жителей Волгограда предупредили об ужасах нового коронавирусаСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде проблемный жилой комплекс с райским названием готовят к досрочной сдачеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
Дубам - дубец?: вслед за строительством продолжения моста через Волгу в Волго-Ахтубинской пойме придется заново сажать леса Смотреть фотографии
12:03
"Прощай, Дом молодежи": в Волгограде разрушенное наследие 90-х продали по дешевкеСмотреть фотографии
11:27
УФСБ и полиция задержали теневого владельца эконом-магазина одежды и обуви под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:01
Цифры не сходятся: статистики и судебные приставы разошлись в оценке долга по зарплате в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
Малыши города Котельниково познакомились с новым детским садомСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде группа юристов-аферистов обманула более 50 пенсионеров и малоимущих Смотреть фотографииCмотреть видео
08:30
Мэр Саратова в Волгограде искал подрядчиков для ремонта дорогСмотреть фотографии
21:45
В Волгограде заживо сгорели двое мужчинСмотреть фотографии
19:21
«Мы тогда ничего не боялись»: 30 лет назад в Волгограде прошел первый массовый митинг против власти Смотреть фотографии
18:07
В Волгограде виновника смертельного ДТП за гибель приятеля отправили в колонию общего режимаСмотреть фотографии
17:06
Дороги Волгоградской области покроются льдомСмотреть фотографии
16:39
Нешуточно промежуточно: ученые поделились результатами работы над проектом века для Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
15:24
МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связиСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде легковушка пролетела десятки метров и приземлилась в оврагеСмотреть фотографии
13:34
Остался Щур: бывшие депутаты гордумы Волгограда почти дочитали тома своего уголовного делаСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде двое бизнесменов погасят 9 миллионов рублей ущерба от налогового преступленияСмотреть фотографии
12:23
Ищут пять дней: под Волгоградом пропал подводный охотник (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 