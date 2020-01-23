Больше нормы в 300 раз: в Волгоградской области в «незамерзайке» нашли смертельную дозу метанола





Специалисты управления Роспотребнадзора выявили в торговых точках несколько марок незамерзающей жидкости, несущей смертельную опасность для человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в результате проведения 6 проверок в каждом отобранном образце было установлено превышение предельно допустимого значения концентрации метилового спирта – метанола.

Вот они, эти опасные образцы «незамерзайки»:

стекломывающая жидкость «Veter» -300C, объем 5л., изготовитель ООО «Авангард» - выявлено содержание метилового спирта, превышающего предельно допустимую норму в 384 раза при допустимом содержании метилового спирта не более 0,05 %. Результат испытаний составил 19,2 %. Продавцом данной продукции является индивидуальный предприниматель Даллакян М.С.;

стеклоомывающая жидкость «ICEBERG» -300C, объем 5л., изготовитель: ООО ТД «АРКАИМ», выявлено содержание метилового спирта, превышающего предельно допустимую норму в ~300 раз при допустимом содержании метилового спирта не более 0,05 %. Результат испытаний составил в среднем 10%. Продавцом данной продукции являются индивидуальный предприниматель Даллакян М. С., индивидуальный предприниматель Ваганян Л.С., индивидуальный предприниматель Джанджгава Н.;





стекломывающая низкозамерзающая жидкость «Gleid Supreme» -300C, объем 5л., изготовитель ООО «Диометрия», выявлено содержание метилового спирта, превышающего предельно допустимую норму в 205,4 раз при допустимом содержании метилового спирта не более 0,05 %. Результат испытаний составил 10,27 %. Продавцом данной продукции является индивидуальный предприниматель Ваганян Л.С.;

низкозамерзающая стекломывающая жидкость RetroGleid -300C, объем 5л., изготовитель ООО «Ивента», выявлено содержание метилового спирта, превышающего предельно допустимую норму в 280 раз при допустимом содержании метилового спирта не более 0,05 %. Результат испытаний составил 14,0 %. Продавцом данной продукции является индивидуальный предприниматель Джанджгава Н.;





стеклоомывающая жидкость «ZIMA» 300C, объем 5л., изготовитель ООО «ПЛК», выявлено содержание метилового спирта, превышающего предельно допустимую норму в 337 раз при допустимом содержании метилового спирта не более 0,05 %. Результат испытаний составил 16,85 %. Продавцом данной продукции является ООО «ВолгаМ»;

стеклоомывающая жидкость «FREE ROAD»-300 C, объемом 5л. изготовитель ООО «Промжидкость», выявлено содержание метилового спирта, превышающего предельно допустимую норму в 319,8 раз при допустимом содержании метилового спирта не более 0,05 %. Результат испытаний составил 15,99 %. Продавцом данной продукции является гр-н Кульпинский С.В.;

стеклоомывающая жидкость «Polar Express» -300 C, объем 5л. изготовитель ООО «ГлавОптТорг», выявлено содержание метилового спирта, превышающего предельно допустимую норму в 200 раз при допустимом содержании метилового спирта не более 0,05 %. Результат испытаний составил 10,00%. Продавцом данной продукции является индивидуальный предприниматель Арзуманян А.К.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий 367 емкостей с опасной жидкостью изъято из оборота. В отношении виновных возбуждены дела об административном правонарушении по ч.2 ст.14.43 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».

Напомним, метанол является наиболее опасным токсическим веществом. По органолептическим свойствам практически неотличим от этилового спирта и попадание в организм человека указанных стеклоомывающих жидкостей через дыхательные пути, а также при использовании их в быту, может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести к летальному исходу.



