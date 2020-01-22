В Волгоградской области «успокоились» цены на продукты

Аналитика 22.01.2020 15:30
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22.01.2020 15:30
На прошлой неделе цены на основные продукты питания продемонстрировали стабильность – резких скачков как в сторону повышения, так и понижения не зафиксировано. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Волгоградстата, в частности, больше всего подорожал лук – рост составил 3,41% (19 рублей 12 копеек за килограмм). Картофель подорожал почти на 3% (19 рублей 28 копеек за килограмм). В то же время ненамного снизились цены на морковь, свежие огурцы и помидоры. При этом стоимость огурцов и помидоров непрерывно росла с конца прошлого года. Самый резкий скачок на свежие овощи и фрукты был зафиксирован в предновогоднюю и посленовогоднюю недели. А больше всего подешевели яйца – почти на 4% (теперь средняя стоимость десятка яиц составляет 58 рублей 36 копеек).
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