В Волгоградской области «успокоились» цены на продукты





На прошлой неделе цены на основные продукты питания продемонстрировали стабильность – резких скачков как в сторону повышения, так и понижения не зафиксировано. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Волгоградстата, в частности, больше всего подорожал лук – рост составил 3,41% (19 рублей 12 копеек за килограмм). Картофель подорожал почти на 3% (19 рублей 28 копеек за килограмм). В то же время ненамного снизились цены на морковь, свежие огурцы и помидоры. При этом стоимость огурцов и помидоров непрерывно росла с конца прошлого года. Самый резкий скачок на свежие овощи и фрукты был зафиксирован в предновогоднюю и посленовогоднюю недели. А больше всего подешевели яйца – почти на 4% (теперь средняя стоимость десятка яиц составляет 58 рублей 36 копеек).



