В Волгограде на остановках появились песочницы

Общество 22.01.2020 14:10
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22.01.2020 14:10
Унылые серые пейзажи то ли зимнего, то ли осеннего Волгограда разбавили яркие желтые предметы, которые появились на остановках в Центральном районе города. Как сообщает ИА «Высота 102», пластиковые контейнеры довольно большого объема кто-то принимал за дизайнерские мусорные урны, а кто-то – как емкость для раздельного сбора отходов. Впрочем, все оказалось проще. Внутри желтых ящиков оказался… песок. Как пояснил один из рабочих в жилете городского коммунального предприятия, такие запасы антигололедного материала держат на случай обледенения территории около остановок.
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