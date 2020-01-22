









Досрочно обещает сдать в эксплуатацию 23-этажный дом на Семи ветрах новый застройщик проблемного ЖК «Эдем». Как рассказал сегодня журналистам представитель ООО «ВПСК» Евгений Бердников, по документам работы должны быть завершены в 2022-ом, но по факту это может произойти уже в следующем году.

Новый застройщик зашел на объект, расположенный по бульвару 30-летия Победы, 32 в ноябре прошлого года, когда было возведено только три этажа. Сейчас каркас здания вырос уже на 9 этажей. Как пояснил замруководителя региональной инспекции Госстройнадзора Роман Касьянов, в замороженном виде сооружение пребывало с 2015 года. Прежний владелец стройки за нецелевое использование денежных средств дольщиков стал фигурантом уголовного дела, фирму признали банкротом. Обманутыми в «Эдеме» стали 125 добросовестных приобретателей квартир.

Всего ЖК рассчитан на 193 квартиры. Весной «ВПСК» планирует возобновить продажи оставшихся квадратных метров. Параллельно стартует процесс реализации жилья в соседней высотке, к строительству которой готовится приступить застройщик. Если размер самих квартир вполне приличный (от 40 до 80 квадратов), то придомовой территории простора явно не хватает. Всего запланировано 200 парковочных мест. «Имеем то, что имеем», - разводит руками застройщик.





Подъездные пути к объекту пока напоминают «козьи тропы». По словам представителя «ВПКСК», рядом с жилым комплексом пройдет новая дорога, строительство которой скоро начнется. Также застройщик решает вопрос с обустройством проезда до ближайших многоквартирных домов, расположенных на бульваре 30-летия Победы.

За достройку проблемного объекта новый застройщик получает преференции от администрации области в виде предоставления земельных участков под застройку без торгов и субсидии на подведение коммуникаций к «Эдему». Первый транш из бюджета в размере 5,8 млн рублей «ВПСК» в прошлом году уже получило. Также власти в целях поддержки строительной компании выкупили в жилом комплексе несколько квартир на сумму 10 млн рублей.

В региональном списке проблемных объектов остаются 32 строения. В этом году планируется ввод в эксплуатацию шести домов в «Парке Европейском», ЖК «Алфавит» (он же «Маяк на Двинской»), «Гринвич» на улице Коммунистической и высотки на улице Чуйкова.



