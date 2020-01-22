Общество

Мэр Саратова в Волгограде искал подрядчиков для ремонта дорог

Общество 22.01.2020 08:30
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22.01.2020 08:30


Накануне глава Саратова Михаил Исаев вместе с заместителем председателя правительства Саратовской области Романом Бусаргиным и руководителем регионального Фонда капитального ремонта Верой Прохоровой провел рабочую встречу в Волгограде с руководителями местных подрядных организаций. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом визите Михаил Исаев сообщил на своей страничке в Инстаграм. В рамках мероприятия мэры двух городов обсудили опыт Волгограда в сфере благоустройства, дорожного ремонта и строительства, капитального ремонта многоквартирных домов. «На протяжении последних лет в нашем городе реализуется большое количество проектов. Практика показывает, что Саратов нуждается в новых силах при ремонте дорог, строительстве социальных объектов, проведении капремонта многоквартирных домов и замене инженерных коммуникаций», - написал  Михаил Исаев. Глава областного центра  рассказал также о планах по проектам, которые реализуются в Саратове в 2020 году, и пригласил подрядные организации к сотрудничеству.
«Среди присутствующих увидел большую заинтересованность, было озвучено много вопросов. Обменялись контактами, будем сотрудничать», - отметил Михаил Исаев.
К слову, подписчики мэра Саратова негативно отреагировали на эту информацию. "Великая глупость искать подрядчика в чужом регионе... город нищий, рабочих мест нет. Вы серьезно??? Подрядчик из Волгограда налоги будет в свой регион отправлять. Нормальный губернатор вам бы выговор вкатил за такую самодеятельность", - написал один из них. 
Фото Инстаграм Михаила Исаева. 

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