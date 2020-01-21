Дороги Волгоградской области покроются льдом

Общество 21.01.2020 17:06
0
21.01.2020 17:06
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайшее время в Волгоградской области. Согласно данным Гидрометцентра, прогнозируется мокрый снег при колебаниях температуры в течение суток от плюсовых до минусовых отметок. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать в Волгоградской области 181 единицу техники.
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
Реклама
В Волгограде виновника смертельного ДТП за гибель приятеля отправили в колонию общего режима21.01.2020 18:07
В разгар зимы спецтехника пылесосит улицы Волгограда21.01.2020 15:56
В Волжском назвали дату образования новых пробок на мосту ГЭС21.01.2020 13:58
Нового директора Волгоградского музтеатра нашли в школе искусств21.01.2020 11:34
В Волгоградской области подорожал проезд в пригородных автобусах21.01.2020 09:57
Школы и детские сады Ульяновской области присоединились к Программе по развитию личностного потенциала20.01.2020 20:30
На Приволжской железной дороге погибли 18 человек20.01.2020 17:06
Дело пошло: в Волгограде приступают к реконструкции спортшколы после жалобы Исинбаевой Путину20.01.2020 16:23
В Волгограде "убитую" улицу имени выдающегося конструктора отремонтируют после публикации "Высоты 102"20.01.2020 15:52
«У нас живут и похуже»: чиновники запутались в «показаниях» по ситуации с бездомным ветераном войны из Волгоградской области20.01.2020 15:27
В Волгограде победу под Сталинградом отметят фейерверком20.01.2020 13:22
На пикете в Светлом Яру под Волгоградом потребовали еще арестов по делу о хищении канализационных труб20.01.2020 12:23
Победитель соцсоревнования из Волгограда добился звания ветерана труда20.01.2020 12:16
Крещенские купания и народные гуляния прошли в Усадьбе «Сосновый Бор»20.01.2020 11:35
Волгоградец пожаловался в надзорные органы на контактный зоопарк20.01.2020 11:00
Реклама