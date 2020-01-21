Дороги Волгоградской области покроются льдом





Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайшее время в Волгоградской области. Согласно данным Гидрометцентра, прогнозируется мокрый снег при колебаниях температуры в течение суток от плюсовых до минусовых отметок. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать в Волгоградской области 181 единицу техники.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.



