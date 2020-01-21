В Волгограде легковушка пролетела десятки метров и приземлилась в овраге

Происшествия 21.01.2020 14:23
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21.01.2020 14:23
В Ворошиловском районе Волгограда легковушка улетела в овраг и приземлилась на крышу. Со слов очевидцев, водитель чудом не пострадал, сообщает ИА «Высота 102». Авария произошла сегодня на улице Автотранспортной в районе гаражного кооператива. По предварительным данным, автомобиль столкнулся с другой машиной, после чего от удара опрокинулся в овраг. Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: Алексей Бут.
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