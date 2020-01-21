В Волгограде двое бизнесменов погасят 9 миллионов рублей ущерба от налогового преступления

Расследования 21.01.2020 13:29
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21.01.2020 13:29
Свыше 9 миллионов рублей взыскано судом Волгограда в пользу государства с Сергея Чечуя и Кирилла Кального, осужденных за уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Кировский районный суд Волгограда удовлетворил требование надзорного ведомства о взыскании указанной суммы в качестве материального ущерба, причиненного налоговым преступлением.
Установлено, что фактический руководитель ООО "Фирма "Электра" Чечуй совместно с директором этой организации Кальным в период 2015-2016 гг уклонились от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке ленты капельного орошения и полиэтиленовой пленки у трех юридических лиц, что не соответствовало действительности. В результате в бюджет не был уплачен НДС в сумме более 9 миллионов рублей. За содеянное Чечуй и Кальный в апреле 2018 года были приговорены к 3 и 2 годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно. В добровольном порядке ущерб они не возместили. В целях обеспечения исполнения гражданского иска их недвижимое имущество арестовано.
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