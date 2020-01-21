Расследования 21.01.2020 10:10
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21.01.2020 10:10
Сегодня гособвинитель запросила 3 года 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима для бывшего вице-мэра Волгограда Андрея Доронина, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" из зала суда, об этом представитель прокуратуры, участвующий в деле, заявил на прении сторон в Центральном районном суде Волгограда, где собрались представители многих СМИ. Адвокат Андрея Доронина заявила, что ее подзащитный заслуживает наказания, не связанного с лишением свободы. "Он характеризуется исключительно положительно, имеет много благодарностей и наград, ранее не судим. Активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, поэтому считаю, что наказание может быть условным", - сказала адвокат. Андрей Доронин в свою очередь попросил учесть наличие у него хронических заболеваний и полное раскаяние. После последнего слова подсудимого судья удалилась в совещательную комнату.
Напомним, что Андрей Доронин полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, который называют еще и "сделкой с правосудием", предусматривающей менее строгое наказание.
По материалам следствия, Доронин обвиняется в том, что весной 2019 года за денежное вознаграждение предложил фигуранту дела о крупном мошенничестве в сфере страхования, экс-депутату Волгоградской гордумы Алексею Звереву, с которым более 15 лет находился в приятельских отношениях, решить вопрос о прекращении уголовного преследования за 15 миллионов рублей.
Деньги якобы предназначались сотрудникам СУ СК и УФСБ. Следствие считает, что Доронин не собирался давать кому-либо взятку, а деньги хотел присвоить себе. Он предложил Звереву деньги передать частями. Первая – в размере 2,5 миллиона рублей – предназначалась за изменение меры пресечения на подписку о невыезде. Затем нужно было заплатить еще 5 миллионов за прекращение уголовного дела, а потом – еще 7,5 миллиона рублей. Как полагает следствие, бывший вице-мэр Волгограда решил остановиться на первой части предполагаемой суммы, так как, по его разумению, меру пресечения Звереву и так бы изменили, но фигурант уголовного дела мог бы подумать, что это стало возможным благодаря его посредничеству.
Зверев согласился, но сообщил о поступившем ему предложении в УФСБ. В июле 2019 года после передачи требуемой суммы Доронина задержали. По решению суда он находится под домашним арестом.
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