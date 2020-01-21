Расследования

Бывшего вице-мэра Волгограда Андрея Доронина хотят посадить на 3 года и 3 месяца

Расследования 21.01.2020 10:10
3
21.01.2020 10:10


Сегодня гособвинитель запросила 3 года 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима для бывшего вице-мэра Волгограда Андрея Доронина, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" из зала суда, об этом представитель прокуратуры, участвующий в деле, заявил  на прении сторон в Центральном районном суде Волгограда, где собрались представители многих СМИ. Адвокат Андрея Доронина заявила, что ее подзащитный заслуживает наказания, не связанного с лишением свободы. "Он характеризуется исключительно положительно, имеет много благодарностей и наград, ранее не судим. Активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, поэтому считаю, что наказание может быть условным", - сказала адвокат. Андрей Доронин в свою очередь попросил учесть наличие у него хронических заболеваний и полное раскаяние. После последнего слова подсудимого судья удалилась в совещательную комнату. 
Напомним, что Андрей Доронин полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, который называют еще и "сделкой с правосудием", предусматривающей менее строгое наказание.
По материалам следствия, Доронин обвиняется в том, что весной 2019 года за денежное вознаграждение предложил фигуранту дела о крупном мошенничестве в сфере страхования, экс-депутату Волгоградской гордумы Алексею Звереву, с которым более 15 лет находился в приятельских отношениях, решить вопрос о прекращении уголовного преследования за 15 миллионов рублей.
Деньги якобы предназначались сотрудникам СУ СК и УФСБ. Следствие считает, что Доронин не собирался давать кому-либо взятку, а деньги хотел присвоить себе. Он предложил Звереву деньги передать частями. Первая – в размере 2,5 миллиона рублей – предназначалась за изменение меры пресечения на подписку о невыезде. Затем нужно было заплатить еще 5 миллионов за прекращение уголовного дела, а потом – еще 7,5 миллиона рублей. Как полагает следствие, бывший вице-мэр Волгограда решил остановиться на первой части предполагаемой суммы, так как, по его разумению, меру пресечения Звереву и так бы изменили, но фигурант уголовного дела мог бы подумать, что это стало возможным благодаря его посредничеству. 
Зверев согласился, но сообщил о поступившем ему предложении в УФСБ. В июле 2019 года после передачи требуемой суммы Доронина задержали. По решению суда он находится под домашним арестом.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Расследования
21.01.2020 13:34
Расследования 21.01.2020 13:34
7 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.01.2020 13:29
Расследования 21.01.2020 13:29
5 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.01.2020 11:06
Расследования 21.01.2020 11:06
Обсудить

0
Далее
Расследования
20.01.2020 15:50
Расследования 20.01.2020 15:50
6 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.01.2020 14:22
Расследования 20.01.2020 14:22
3 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.01.2020 13:37
Расследования 20.01.2020 13:37
6 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.01.2020 11:21
Расследования 17.01.2020 11:21
1 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.01.2020 15:41
Расследования 16.01.2020 15:41
10 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.01.2020 14:46
Расследования 16.01.2020 14:46
2 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.01.2020 12:15
Расследования 16.01.2020 12:15
16 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.01.2020 11:11
Расследования 16.01.2020 11:11
10 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.01.2020 10:43
Расследования 16.01.2020 10:43
2 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.01.2020 16:19
Расследования 15.01.2020 16:19
2 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.01.2020 13:00
Расследования 15.01.2020 13:00
5 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.01.2020 09:07
Расследования 15.01.2020 09:07
2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:23
В Волгограде легковушка пролетела десятки метров и приземлилась в оврагеСмотреть фотографии
13:58
В Волжском назвали дату образования новых пробок на мосту ГЭССмотреть фотографии
13:34
Остался Щур: бывшие депутаты гордумы Волгограда почти дочитали тома своего уголовного делаСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде двое бизнесменов погасят 9 миллионов рублей ущерба от налогового преступленияСмотреть фотографии
12:45
Банк «Открытие» стал спонсором трансляций на Первом канале чемпионатов Европы и мира 2020 по фигурному катаниюСмотреть фотографии
12:23
Ищут пять дней: под Волгоградом пропал подводный охотникСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
Волгоградка потратила больше 1 миллиона рублей на спасение "американского жениха"Смотреть фотографии
11:34
Нового директора Волгоградского музтеатра нашли в школе искусствСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области водитель-наркоман ответит за гибель подросткаСмотреть фотографии
10:41
Суд огласил приговор бывшему вице-мэру Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
10:39
В Волгограде бородатые кавказцы обчистили салон сотовой связиСмотреть фотографии
10:10
Бывшего вице-мэра Волгограда Андрея Доронина хотят посадить на 3 года и 3 месяцаСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области подорожал проезд в пригородных автобусахСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде школьница из маршрутки попала в больницуСмотреть фотографии
09:34
Банк «Открытие» выпустил новые памятные монеты серии «Легенды Спартака»Смотреть фотографии
08:58
В Волгограде странная женщина напугала водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:30
Школы и детские сады Ульяновской области присоединились к Программе по развитию личностного потенциалаСмотреть фотографии
17:06
На Приволжской железной дороге погибли 18 человекСмотреть фотографии
16:32
Суд в Волгоградской области оправдал фельдшера, обвиненного в смерти пациентаСмотреть фотографии
16:23
Дело пошло: в Волгограде приступают к реконструкции спортшколы после жалобы Исинбаевой ПутинуСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области за пожилыми людьми поухаживают врачи из частных клиникСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде "убитую" улицу имени выдающегося конструктора отремонтируют после публикации "Высоты 102"Смотреть фотографии
15:50
В Волжском семеро учащихся колледжа получили сроки за попытку заработать на наркотикахСмотреть фотографии
15:27
«У нас живут и похуже»: чиновники запутались в «показаниях» по ситуации с бездомным ветераном войны из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Волжанин угнал автобус, чтобы доехать до крещенской купелиСмотреть фотографии
14:22
В Волгоградской области двоих водителей отучат в колонии от тяги к алкоголюСмотреть фотографии
13:37
«Забили палками и выбросили на пустыре»: под Волгоградом подростки зверски расправились над бомжомСмотреть фотографии
12:35
На «Красном Октябре» началась выплавка стали для выполнения спецзаказа для ФНПЦ «Титан-Баррикады»Смотреть фотографии
12:23
На пикете в Светлом Яру под Волгоградом потребовали еще арестов по делу о хищении канализационных трубСмотреть фотографииCмотреть видео
12:16
Победитель соцсоревнования из Волгограда добился звания ветерана трудаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 