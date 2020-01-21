В Волгограде странная женщина напугала водителей

Происшествия 21.01.2020 08:58
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21.01.2020 08:58
В Волгограде накануне вечером странная женщина выбежала на Вторую Продольную прямо перед проезжающими автомобилями и стала метаться по дороге - то садилась на асфальт, то кидалась на машины. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, женщина не побоялась встать на пути грузовика и, хорошо, водитель вовремя затормозил. Из машин вышли мужчины и попытались прогнать с дороги на тот момент явно неадекватную волгоградку, которая жаловалась на какую-то личную трагедию. Уговоры подействовали только тогда, когда водители пообещали вызвать полицию.
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