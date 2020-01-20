Школы и детские сады Ульяновской области присоединились к Программе по развитию личностного потенциала
Общество 20.01.2020 20:30 Новости компаний
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20.01.2020 20:30 Новости компаний
В селе Архангельское Ульяновской области стартовала пятидневная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для управленцев из системы образования региона в рамках реализации Программы по развитию личностного потенциала. Данная программа инициирована и реализуется Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в партнерстве с Московским городским педагогическим университетом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, Ульяновская область стала одним из 10-ти регионов РФ, отобранных по конкурсу летом 2019 года.
Цель Программы – развить способность ребенка совершать осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. Это значит, что взрослые, в первую очередь педагоги и психологи, будут помогать детям определять мотивы и установки, развивать в ребятах универсальные компетенции, помогать осваивать технологии и инструменты под конкретные виды деятельности и задачи.
Обучение управленческих кадров школ и детских садов – это первый этап реализации в регионе долгосрочной Программы по развитию личностного потенциала.
«Программа по развитию личностного потенциала начинается в регионе с вас, уважаемые управленцы! Именно руководители инициируют и поддерживают изменения в своих организациях и вовлекают в них всех участников образовательных отношений», - приветствовала участников обучения руководитель Программы БФ «Вклад в будущее» по развитию личностного потенциала Екатерина Хаустова.
Перед директорами школ и детских садов Ульяновской области также выступил Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко с лекцией на тему «Учитель будущего». «Роль современного образования – передать подрастающему поколению базовые знания, и при этом помочь развить навыки для успешного будущего. В условиях быстроменяющейся реальности педагогам особенно важно следить за трендами и использовать в образовательном процессе самые передовые методики. Так шаг за шагом мы все вместе будем способствовать формированию совершенно нового культурного кода нашей страны», - отметил он.
В основу Программы обучения представителей образовательных организаций Ульяновской области легли разработки крупнейших отечественных ученых. Пока Программа запускается в 10 школах и 2 детских садах Ульяновской области. Эти образовательные организации имеют опыт реализации проектов по развитию у детей навыков XXI века, используют передовые методики и технологии, системно работают над повышением качества обучения и образования детей. В течение трех лет к Программе по развитию личностного потенциала подключатся 763 педагога из 61 образовательной организации Ульяновской области.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Инициатор Программы: Благотворительный фонд «Вклад в будущее» создан Сбербанком в 2015 году для поддержки развития российского образования с учётом вызовов XXI века и развития инклюзивной среды, обеспечивающей членам общества равные возможности самореализации вне зависимости от особенностей развития. Фонд поддерживает проекты, способствующие системным и эффективным изменениям в российской общеобразовательной школе.
Подробнее о Фонде на сайте: vbudushee.ru
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