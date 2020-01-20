Общество

В Волгограде победу под Сталинградом отметят фейерверком

Общество 20.01.2020 13:22
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20.01.2020 13:22


Более 80 мероприятий, посвященных 77-летней годовщине разгрома фашистов под Сталинградом,  пройдут в районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», программа празднования утверждена в администрации Волгограда. Среди мероприятий – традиционные встречи с ветеранами, концерты, возложение цветов около памятников героям, уроки мужества, патриотические квесты, спортивные соревнования и театральные постановки. В честь разгрома фашистских войск под Сталинградом 2 февраля в 21-00 на Центральной набережной организуют фейерверк. 
В местах проведения массовых мероприятий в Центральном районе Волгограда установят мобильные туалеты, а город украсят в соответствующей тематике. 

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