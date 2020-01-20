В Волгограде победу под Сталинградом отметят фейерверком

Общество 20.01.2020 13:22
4
20.01.2020 13:22
Более 80 мероприятий, посвященных 77-летней годовщине разгрома фашистов под Сталинградом, пройдут в районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», программа празднования утверждена в администрации Волгограда. Среди мероприятий – традиционные встречи с ветеранами, концерты, возложение цветов около памятников героям, уроки мужества, патриотические квесты, спортивные соревнования и театральные постановки. В честь разгрома фашистских войск под Сталинградом 2 февраля в 21-00 на Центральной набережной организуют фейерверк.
В местах проведения массовых мероприятий в Центральном районе Волгограда установят мобильные туалеты, а город украсят в соответствующей тематике.
Реклама
На Приволжской железной дороге погибли 18 человек20.01.2020 17:06
Дело пошло: в Волгограде приступают к реконструкции спортшколы после жалобы Исинбаевой Путину20.01.2020 16:23
В Волгограде "убитую" улицу имени выдающегося конструктора отремонтируют после публикации "Высоты 102"20.01.2020 15:52
«У нас живут и похуже»: чиновники запутались в «показаниях» по ситуации с бездомным ветераном войны из Волгоградской области20.01.2020 15:27
На пикете в Светлом Яру под Волгоградом потребовали еще арестов по делу о хищении канализационных труб20.01.2020 12:23
Победитель соцсоревнования из Волгограда добился звания ветерана труда20.01.2020 12:16
Крещенские купания и народные гуляния прошли в Усадьбе «Сосновый Бор»20.01.2020 11:35
Волгоградец пожаловался в надзорные органы на контактный зоопарк20.01.2020 11:00
В Волгоградской области в крещенской купели окунулись около 30 тысяч человек20.01.2020 09:52
В Волгоградской области «гуляющую» в сети инструкцию для митингующих признали вне закона20.01.2020 09:30
Сельских чиновников озадачили привлечением туристов в глубинку Волгоградской области19.01.2020 21:13
«А бабушка еще жива?»: в Волгоградской области 93-летняя ветеран войны осталась без дома19.01.2020 17:18
Помолясь: волгоградцы дружно встали в очередь к крещенской купели на Волге19.01.2020 16:31
В Волжском с площади Строителей «ускакали» все олени19.01.2020 16:12
Десять новеньких черных седанов пополнят гараж администрации Волгоградской области19.01.2020 15:20
Реклама