В Волгограде победу под Сталинградом отметят фейерверком





Более 80 мероприятий, посвященных 77-летней годовщине разгрома фашистов под Сталинградом, пройдут в районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», программа празднования утверждена в администрации Волгограда. Среди мероприятий – традиционные встречи с ветеранами, концерты, возложение цветов около памятников героям, уроки мужества, патриотические квесты, спортивные соревнования и театральные постановки. В честь разгрома фашистских войск под Сталинградом 2 февраля в 21-00 на Центральной набережной организуют фейерверк.

В местах проведения массовых мероприятий в Центральном районе Волгограда установят мобильные туалеты, а город украсят в соответствующей тематике.



