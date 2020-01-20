Победитель соцсоревнования из Волгограда добился звания ветерана труда

Общество 20.01.2020 12:16
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20.01.2020 12:16
Суд восстановил право гражданина на получение звания «Ветеран труда». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, пенсионер в июле прошлого года обратился в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Ворошиловскому району Волгограда» с заявлением о присвоении ему звания «Ветеран труда», приложив копию трудовой книжки и удостоверение к знаку «Победитель социалистического соревнования 1976 года». Однако ответчик отказал истцу в присвоении данного звания, ссылаясь на отсутствие в его трудовой книжке и данных Государственного архива записи о награждении мужчины знаком отличия.
Прокурор Ворошиловского района Волгограда обратился в суд в интересах пенсионера с требованием признать незаконным отказ органа социальной защиты в присвоении истцу звания «Ветеран труда».
В ходе судебного процесса выяснилось, что присвоение волгоградцу в 1976 году звания «Победитель социалистического соревнования» подтверждается вручением ему нагрудного знака и соответствующего удостоверения. Истец имеет трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости, награжден знаком отличия в труде, и, следовательно, в силу действующего законодательства, наделён правом на получение звания «Ветеран труда» и соответствующих мер социальной поддержки. Отсутствие записи в трудовой книжке о награждении волгоградца от него не зависело и не является его виной. Суд указал, что выводы органа социальной защиты об отсутствии записи о награждении в трудовой книжке и документах Государственного архива Волгоградской области не могут являться основанием для отказа в присвоении звания, поскольку неправильное оформление работодателем трудовой книжки не должно ущемлять прав и законных интересов истца. Решением Ворошиловского районного суда Волгограда требования прокурора были удовлетворены.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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