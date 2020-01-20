Общество

Крещенские купания и народные гуляния прошли в Усадьбе «Сосновый Бор»

Общество 20.01.2020 11:35 Реклама
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20.01.2020 11:35 Реклама


Усадьба «Сосновый Бор» уже более двенадцати лет ежегодно устраивает на своей территории праздничные мероприятия по случаю празднования «Светлого Праздника Богоявления Господне - Крещения Спасителя нашего Иисуса Христа».
И этот год не стал исключением. 19 января в ресторанно-гостиничном комплексе «Царицынская Слобода» прошли традиционные народные гуляния – Крещенские омовения, ярмарка с  угощениями и концерт. «В обряде водоосвящения и купании приняли участие более трёх тысяч человек», - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ресторанного комплекса.
 
Для совершения крещенского обряда омовения, администрацией усадьбы «Сосновый бор» были организованы и оборудованы две зоны (два подогреваемых бассейна), которые были освящены представителями православной церкви. 
 
Тут даже дети и те, кому по состоянию здоровья не рекомендовалось погружение в ледяную воду, смогли совершить омовение в теплом открытом бассейне.
 
За купаниями горожан непрестанно наблюдали персонал усадьбы и представители службы безопасности комплекса. Именно это и позволило гостям принять участие в праздничном мероприятии без риска для здоровья. 
В этот день для всех посетителей прошёл грандиозный праздничный концерт. 
 
Участие в нем приняли народные коллективы, хореографические ансамбли и музыканты, которые так же несут в своём творчестве историю, традиции нашего народа и знакомят с ним подрастающее поколение.
 
Во время празднования на территории у бассейна прошла большая ярмарка. Волгоградцам приготовили вкусные угощения: шашлык, ароматные пирожки и хворост. 
 
Здесь же можно было приобрести и свежую фермерскую продукцию из эко-лавки: благородные сыры собственного производства, мясные деликатесы, молочную продукцию, сало, соленья, изделия и сувениры народного промысла.
Крещение Господне (Богоявление) – один из главных христианских праздников. Считается, что крещенская вода обладает особой силой и целебными свойствами.
Руководство и персонал комплекса очень трепетно и бережно относятся к народным традициям и из года в год собственными силами организовывают и проводят подобные социальные и благотворительные  мероприятия на территории усадьбы «Сосновый бор» для всех желающих.
«А лестные комментарии гостей говорят сами за себя – народные гуляния удались», - считают организаторы праздника.
Фото: Ильи Ковалева

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