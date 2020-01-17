



На месяц приостановлена деятельность реготделения «Партии свободных граждан». Такое решение сегодня принял Волгоградский областной суд по иску регионального управления Минюста РФ. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе суда.

На рассмотрении в суде находятся еще три аналогичных дела. Временный запрет на работу грозит местным представительствам партий «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными», «Великое Отечество» и «Родители будущего». Об участии этих организаций в выборах или в общественной жизни региона в открытом доступе найти информацию крайне затруднительно.

По итогам третьего квартала 2019 года реготделение «Партии свободных граждан» предоставило в облизбирком нулевой отчет о поступлении и расходовании и денежных средств. «Великое Отечество» и «Партия родителей будущего» не подали в комиссию данные сведения совсем, что является нарушением законодательства.

Всего в регионе зарегистрировано свыше 50 региональных отделения партий, из которых реальную работу ведут единицы. К примеру, юридически существуют такие политические силы, как «Женский диалог», "Народно-патриотическая партия России – Власть Народу", «Народ против коррупции», "Интернациональная партия России" и другие.