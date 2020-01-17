Общество

В Волгограде директор МБУ после гибели ребенка в фонтане вернулась на свою должность

Общество 17.01.2020 09:10
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17.01.2020 09:10


Сносом незаконных объектов в администрации Краснооктябрьского района Волгограда займется Ольга Лемякина. Как сообщает ИА «Высота 102», распоряжением администрации Краснооктябрьского района Волгограда Ольга Лемякина назначена председателем комиссии по демонтажу парковочного ограждения на улице Вершинина, 24 в статусе директора МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района». 
Напомним, такой пост Ольга Лемякина занимала до трагедии, произошедшей в сентябре 2015 года, когда в фонтане, построенным в парке 70-летия Победы, утонул 12-летний мальчик. Решением суда Ольга Лемякина была отправлена в колонию-поселение на 1 год за допущенную преступную халатность при введении в эксплуатацию фонтана. Так, во время расследования выяснилось, что фонтан был возведен за несколько дней до подведения итогов аукциона на его строительство. Однако после возвращения из мест лишения свободы Ольга Лемякина вновь вернулась в МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района», где заняла пост заместителя директора. Однако ненадолго. Через некоторое время она стала и.о. директора учреждения, а теперь уже возглавляет учреждение. 
Мало того, карьере Ольге Лемякиной светили более заманчивые перспективы. Так, сообщало ИА «Высота 102» в конце прошлого года, женщина рассматривалась в качестве возможного преемника руководителя «Волгоградзеленхоза» после ухода бывшего директора Максима Логунова.
К слову, в  2018 году МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» Волгограда вновь оказалось в центре скандала. Тогда в лесопарковой зоне на проспекте Ленина рабочие учреждения после уборки территории не стали вывозить мешки с листвой, а закопали их в землю. В ситуацию вмешалась прокуратура, однако Ольга Лемякина, которая тогда исполняла обязанности директора МБУ, отделалась 10-тысячным штрафом. 
Фото из архива ИА "Высота 102": Ольга Лемякина (выделено красным) на строительстве фонтана-убийца 11 сентября 2015 года - за 9 дней до трагедии. 

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