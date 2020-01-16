Здравоохранение

Филиал ООО «Капитал медицинское страхование» в Волгоградской области поздравляет жителей региона с Новым 2020 годом

Здравоохранение 16.01.2020 08:01 Реклама
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16.01.2020 08:01 Реклама


Филиал ООО «Капитал медицинское страхование» в Волгоградской области поздравляет жителей региона с наступившим Новым 2020 Годом и Рождеством! Желаем всем здоровья, счастья и успехов! 
Наши страховые представители всегда на страже Вашего здоровья. А своевременное обращение к страховому представителю может уберечь Вас не только от неправомерных финансовых расходов при получении медицинской помощи, но и может спасти Вашу жизнь.
Напоминаем о необходимости прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.  Для этого рекомендуем Вам обращаться в поликлинику по месту жительства.
Также приглашаем жителей Волгограда и Волгоградской области в офисы филиала для замены полисов старого образца, выданных до 1 мая 2011 года, на полисы  единого образца.
Мы заботимся о вашем здоровье!
В случае возникновения вопросов по обязательному медицинскому страхованию рекомендуем обращаться к страховым представителям контакт-центра в Волгоградской области по телефону: 8 (8442) 55-01-65. Сайт  www.kapmed.ru
Лицензия - ОС№ 3676-01 от 16.11.2018 ЦБ РФ без ограничения срока действия.

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