Филиал ООО «Капитал медицинское страхование» в Волгоградской области поздравляет жителей региона с Новым 2020 годом





Филиал ООО «Капитал медицинское страхование» в Волгоградской области поздравляет жителей региона с наступившим Новым 2020 Годом и Рождеством! Желаем всем здоровья, счастья и успехов!

Наши страховые представители всегда на страже Вашего здоровья. А своевременное обращение к страховому представителю может уберечь Вас не только от неправомерных финансовых расходов при получении медицинской помощи, но и может спасти Вашу жизнь.

Напоминаем о необходимости прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Для этого рекомендуем Вам обращаться в поликлинику по месту жительства.

Также приглашаем жителей Волгограда и Волгоградской области в офисы филиала для замены полисов старого образца, выданных до 1 мая 2011 года, на полисы единого образца.

Мы заботимся о вашем здоровье!

8 (8442) 55-01-65. Сайт В случае возникновения вопросов по обязательному медицинскому страхованию рекомендуем обращаться к страховым представителям контакт-центра в Волгоградской области по телефону:Сайт www.kapmed.ru