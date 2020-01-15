



Волгоградский борец за честные выборы Борис Пылин нашелся. Сам он так объяснил свое загадочное исчезновение после поста в социальной сети о возможной опасности, которая ему может грозить. «Смотрел видео с выборов, которое мне предоставил облизбирком. Еще и приболел. Теперь снова на связи», - сказал он.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что Борис Пылин обратился в облизбирком как член УИК №718 Краснооктябрьского ТИК с правом совещательного голоса с просьбой предоставить ему видеозаписи, сделанные 8 сентября 2019 года. В частности, он просил ознакомиться с видео в промежутки времени с 13.50 до 14.20, с 19.00 до 20.00 и с 20.00 до 01.30 часов. Как ранее утверждал Борис Пылин, на участке появилась «ниоткуда» урна для переносного голосования, где лежали 50 бюллетеней и все с подписями за одного из кандидатов от «ЕР», который стал впоследствии депутатом областной думы. После просмотра записей Борис Пылин заявил, что его подозрения подтвердились, а на видео нет ни единого доказательства, что комиссия выезжала для голосования на дому с третьим ящиком, где и оказались эти бюллетени. «Просто затащили ящик в подсобку и бросили их туда. Ни выхода, ни возвращения с этим ящиком на записях нет. Более того, тот член УИК, кто по акту записан руководителем выездной группы, в то время, как, согласно акту УИК, шло «голосование» на дому, находился в помещении и никуда не выезжал», - сделал волгоградец выводы.

Между тем, в волгоградском облизбиркоме пояснили, что Борис Пылин запрашивал видеозаписи с указанием конкретных промежутков времени, где были зафиксированы второй и третий выезды с переносным ящиком для голосования. При этом первый выезд комиссии с переносным ящиком для голосования был совершен в первой половине дня, этот фрагмент видео Пылин не запросил. Однако в это время он находился в помещении для голосования, был проинформирован о выезде, но желания выехать вместе с членами комиссии не изъявил, прокомментировали в ИКВО. "По видеозаписям четко видно, что выезд для голосования осуществлялся три раза. Первый - в 9-57 утра, возвращение 12-03. Второй - в 14-05, возвращение в 16-59. Третий - в 14-14, возвращение в 18-50. При возвращении членов комиссии с третьим переносным ящиком Пылин присутствовал в помещении для голосования", - продолжили в облизбиркоме. В ИКВО отметили, что Борис Пылин вправе обратиться за предоставлением недостающих у него видеофрагментов.



