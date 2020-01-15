Экономика

Клиентам Сбербанка стала доступна в онлайн детальная информация о действующих договорах страхования

Экономика 15.01.2020 14:42 Новости компаний
0
15.01.2020 14:42 Новости компаний


На главной странице в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился раздел «Страхование». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь клиентам доступна детальная информация обо всех действующих договорах рискового страхования, оформленных в дочерних страховых компаниях Сбербанка «Сбербанк Страхование» и «Сбербанк страхование жизни».
Ранее в «Сбербанк Онлайн» уже было доступно оформление и продление договоров по рисковым договорам страхования. Теперь в мобильном приложении появился отдельный полноценный раздел «Страхование», в котором клиенты могут увидеть все свои договоры страхования, посмотреть дату начала и окончания договора, серию и номер страхового полиса, перечень страховых рисков и дополнительных сервисов. Кроме того, в новом разделе можно быстро связаться со страховой компанией.
В «Сбербанк онлайн» доступна информация о действующих договорах страхования по программам «Защита дома», «Защита карт», «Защита близких плюс», «Страхование путешественников», «Ипотечное страхование», «Защита от клеща», «Онкострахование», «Страхование жизни заёмщиков потребительских кредитов», «Страхование держателей кредитных карт».
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Для нас важно, чтобы клиенты могли не только оформить или продлить договоры в мобильном приложении Сбербанка, но и имели простой удобный доступ к детальной информации обо всех действующих договорах. В следующем году мы сделаем доступными онлайн и сервисы постпродажного обслуживания, в частности, возможность заявить страховой случай, получить выплату, внести очередные платежи по многолетним договорам, подключить к договорам дополнительные сервисы. Наша задача – вывести в «Сбербанк онлайн» 75% сервисов, сопутствующих страхованию».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Экономика
15.01.2020 16:44
Экономика 15.01.2020 16:44
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2020 16:27
Экономика 15.01.2020 16:27
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2020 15:22
Экономика 15.01.2020 15:22
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.01.2020 16:06
Экономика 14.01.2020 16:06
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.01.2020 09:23
Экономика 14.01.2020 09:23
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.01.2020 17:11
Экономика 13.01.2020 17:11
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.01.2020 13:23
Экономика 13.01.2020 13:23
17 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.01.2020 10:36
Экономика 13.01.2020 10:36
8 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.01.2020 12:42
Экономика 12.01.2020 12:42
20 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.01.2020 16:15
Экономика 10.01.2020 16:15
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.01.2020 15:37
Экономика 10.01.2020 15:37
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.01.2020 15:43
Экономика 09.01.2020 15:43
17 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.01.2020 12:24
Экономика 09.01.2020 12:24
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.01.2020 09:54
Экономика 09.01.2020 09:54
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.01.2020 11:20
Экономика 04.01.2020 11:20
11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:27
Путин предложил главе ФНС сменить Медведева на посту председателя правительства РоссииСмотреть фотографии
18:07
«Смотрел видео с выборов»: волгоградец Борис Пылин погрузился в приключения ящика для голосованияСмотреть фотографии
17:47
После послания Путина Медведев заявил об отставке Правительства РоссииСмотреть фотографии
17:45
Волгоградец возглавил министерство ЖКХ на СахалинеСмотреть фотографии
16:44
Волгоградский филиал Россельхозбанка укрепил позиции по поддержке АПКСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде строителя-москвича отправили в колонию за неуплату 52,5 млн рублей налоговСмотреть фотографии
16:05
«Золотые слова»: волгоградские политики конспектировали президента РоссииСмотреть фотографии
15:57
«Это очень хорошее послание»: депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко о речи ПутинаСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области появятся два новых кладбищаСмотреть фотографии
15:22
«КАУСТИК» безвоздмездно передал волгоградским коммунальщикам первые партии средств для борьбы с гололедомСмотреть фотографии
14:37
Демография - наше все: в послании Федеральному Собранию Владимир Путин огласил новые мерыСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде задержали напавшего на офисы микрозаймов разбойника в белых перчаткахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Молодой специалист «ЕвроХим-ВолгаКалия» получила специальный приз жюри Всероссийского молодежного конкурсаСмотреть фотографии
12:01
Волгоградский борец за честные выборы сделал шокирующее заявление и пропалСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области пьяный водитель сбил женщину с грудничком в коляске (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:18
Здесь ели мэры и боксеры: в Волгограде от популярного кафе остался один «скелет»Смотреть фотографии
10:10
Депутаты Волгоградской облдумы отправятся на юг в новом составеСмотреть фотографии
09:55
В «Горэколес» вместо следователей пришли аудиторы КСП ВолгоградаСмотреть фотографии
08:02
В Волгоградской области рухнуло жилищное строительствоСмотреть фотографии
20:30
Администрация Волгоградской области объявила о закупке трех серебристых автоСмотреть фотографии
17:21
Водолазы извлекли тела двоих рыбаков из озера в Волгоградской области Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде послание Владимира Путина Федеральному Собранию организованно посмотрят в музееСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде федерацию велосипедного спорта оштрафовали на 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:24
«Убили ради рогов»: под Волгоградом двоим охотникам грозит тюрьма за отстрел краснокнижных сайгаковСмотреть фотографии
15:20
Покинувший волгоградский «Ротор» Олег Веретенников улетел в Турцию со СлуцкимСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградской области снюсы массово изымают из продажиСмотреть фотографии
13:25
Брошу все и уеду в Ульяновск: Волгоград выделился самой маленькой зарплатой среди крупных региональных центровСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде разбойник с ножом и в белых перчатках ограбил офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
В Волгограде застройщик обвиняется в нецелевом использовании денег 196 дольщиковСмотреть фотографии
10:50
Как экс-депутат сдал ФСБ бывшего вице-мэра Волгограда: подробности из зала суда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 