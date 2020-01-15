Клиентам Сбербанка стала доступна в онлайн детальная информация о действующих договорах страхования





На главной странице в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился раздел «Страхование». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь клиентам доступна детальная информация обо всех действующих договорах рискового страхования, оформленных в дочерних страховых компаниях Сбербанка «Сбербанк Страхование» и «Сбербанк страхование жизни».

Ранее в «Сбербанк Онлайн» уже было доступно оформление и продление договоров по рисковым договорам страхования. Теперь в мобильном приложении появился отдельный полноценный раздел «Страхование», в котором клиенты могут увидеть все свои договоры страхования, посмотреть дату начала и окончания договора, серию и номер страхового полиса, перечень страховых рисков и дополнительных сервисов. Кроме того, в новом разделе можно быстро связаться со страховой компанией.

В «Сбербанк онлайн» доступна информация о действующих договорах страхования по программам «Защита дома», «Защита карт», «Защита близких плюс», «Страхование путешественников», «Ипотечное страхование», «Защита от клеща», «Онкострахование», «Страхование жизни заёмщиков потребительских кредитов», «Страхование держателей кредитных карт».