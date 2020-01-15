Клиентам Сбербанка стала доступна в онлайн детальная информация о действующих договорах страхования

Экономика 15.01.2020 14:42 Новости компаний
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15.01.2020 14:42 Новости компаний
На главной странице в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился раздел «Страхование». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь клиентам доступна детальная информация обо всех действующих договорах рискового страхования, оформленных в дочерних страховых компаниях Сбербанка «Сбербанк Страхование» и «Сбербанк страхование жизни».
Ранее в «Сбербанк Онлайн» уже было доступно оформление и продление договоров по рисковым договорам страхования. Теперь в мобильном приложении появился отдельный полноценный раздел «Страхование», в котором клиенты могут увидеть все свои договоры страхования, посмотреть дату начала и окончания договора, серию и номер страхового полиса, перечень страховых рисков и дополнительных сервисов. Кроме того, в новом разделе можно быстро связаться со страховой компанией.
В «Сбербанк онлайн» доступна информация о действующих договорах страхования по программам «Защита дома», «Защита карт», «Защита близких плюс», «Страхование путешественников», «Ипотечное страхование», «Защита от клеща», «Онкострахование», «Страхование жизни заёмщиков потребительских кредитов», «Страхование держателей кредитных карт».
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Для нас важно, чтобы клиенты могли не только оформить или продлить договоры в мобильном приложении Сбербанка, но и имели простой удобный доступ к детальной информации обо всех действующих договорах. В следующем году мы сделаем доступными онлайн и сервисы постпродажного обслуживания, в частности, возможность заявить страховой случай, получить выплату, внести очередные платежи по многолетним договорам, подключить к договорам дополнительные сервисы. Наша задача – вывести в «Сбербанк онлайн» 75% сервисов, сопутствующих страхованию».
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