В Волгограде послание Владимира Путина Федеральному Собранию организованно посмотрят в музее





Общероссийский народный фронт организует просмотр послания президента России Владимира Путина во всех регионах России и даже в космосе, сообщает ИА « Высота 102» со ссылкой на ОНФ. Как известно, сегодня в 12 часов Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В Волгограде реготделением ОНФ показ с последующей дискуссией будет организован на базе интерактивного музея «Россия - моя история». Ожидается, что в просмотре и обсуждении примут участие активисты, эксперты, представители органов исполнительной власти, некоммерческих, волонтерских и общественных организаций, законодательного собрания, региональные лидеры политических партий, журналисты, политологи. Также просмотры трансляции пройдут в Камышине на базе Центра патриотического воспитания им. А.П. Маресьева и в Урюпинске - в лицее по адресу: переулок Льва Толстого, д. 42.

В Астрахани жители посмотрят послание на большом экране, расположенном на здании филармонии.

В Адыгее выступление главы государства увидят во всех поликлиниках и МФЦ.

Жители Москвы посмотрят трансляцию в аэропортах, столичных барах и кафе. Также на медиафасадах, билбордах и в вагонах метро столицы будут транслироваться видеоролики и цитаты из речи президента.

Нижегородцы смогут послушать выступление на большом стадионе, челябинцы – в месте хранения мистического челябинского метеорита - в Государственном историческом музее Южного Урала.

В Санкт-Петербурге жители смогут посмотреть послание кинотеатре «Восход».

В Курской области запланировано обсуждение послания с общественниками, политологами, волонтерами, руководителями телекомпаний, представителями органов власти.



