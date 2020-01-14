В Волгограде послание Владимира Путина Федеральному Собранию организованно посмотрят в музее

Политика 14.01.2020 16:27
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14.01.2020 16:27
Общероссийский народный фронт организует просмотр послания президента России Владимира Путина во всех регионах России и даже в космосе, сообщает ИА « Высота 102» со ссылкой на ОНФ. Как известно, сегодня в 12 часов Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В Волгограде реготделением ОНФ показ с последующей дискуссией будет организован на базе интерактивного музея «Россия - моя история». Ожидается, что в просмотре и обсуждении примут участие активисты, эксперты, представители органов исполнительной власти, некоммерческих, волонтерских и общественных организаций, законодательного собрания, региональные лидеры политических партий, журналисты, политологи. Также просмотры трансляции пройдут в Камышине на базе Центра патриотического воспитания им. А.П. Маресьева и в Урюпинске - в лицее по адресу: переулок Льва Толстого, д. 42.
В Астрахани жители посмотрят послание на большом экране, расположенном на здании филармонии.
В Адыгее выступление главы государства увидят во всех поликлиниках и МФЦ.
Жители Москвы посмотрят трансляцию в аэропортах, столичных барах и кафе. Также на медиафасадах, билбордах и в вагонах метро столицы будут транслироваться видеоролики и цитаты из речи президента.
Нижегородцы смогут послушать выступление на большом стадионе, челябинцы – в месте хранения мистического челябинского метеорита - в Государственном историческом музее Южного Урала.
В Санкт-Петербурге жители смогут посмотреть послание кинотеатре «Восход».
В Курской области запланировано обсуждение послания с общественниками, политологами, волонтерами, руководителями телекомпаний, представителями органов власти.
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