В «Горэколес» вместо следователей пришли аудиторы КСП Волгограда

Общество 15.01.2020 09:55
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15.01.2020 09:55
Ряд нарушений выявили аудиторы КСП Волгограда в МУ «Горэколес». Как сообщает ИА «Высота 102», КСП проверила муниципальное учреждение на предмет выполнения мероприятий по охране и содержанию городских лесов и водных объектов. В частности, аудиторы обратили внимание на отсутствие специалистов в области водного хозяйства, отдельные нарушения в оплате труда работников. Также в КСП зафиксировали, что, несмотря на то, что учреждение заключало контракты и принимало работы по уходу за противопожарными барьерами и минерализированными полосами, документов о фактических параметрах этих объектов, протяженности лесных дорог в «Горэколесе» не оказалось. Чем грозят руководству учреждения выявленные нарушения, в КСП не уточнили.
Между тем, напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», до сих пор полицейскими не возбуждено уголовное дело по вырубке леса на острове Сарпинский, хотя материалы природоохранной прокуратуры поступили в ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области еще летом. Прокуратура установила, что по подложным документам в 2018 году департаментом городского хозяйства администрации Волгограда было заключено несколько десятков фиктивных договоров купли-продажи леса, прикрываясь которыми "черные лесорубы" вырубили около 300 кубометров лесных насаждений, чем причинили ущерб на сумму более 16 миллионов рублей. После вспыхнувшего скандала своей должности лишился директор МУ «Горэколес» Владимир Мозгунов. По искам прокуратуры уже два таких договора купли-продажи леса, заключенных департаментом городского хозяйства администрации Волгограда с физическими лицами, признаны судами недействительными. Однако следователи пока не видят достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Хотя, как утверждали местные жители, вырубка леса продолжалась и осенью прошлого года, несмотря на карантин, установленный на острове из-за обнаруженного вредителя.
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