



Дополнительные квадратные метры в новых квартирах стали приятным бонусом для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, первые семьи уже справили новоселье. Так, четыре семьи теперь обитают в жилом комплексе «Колизей», расположенном на улице 70-летия Победы в Кировском районе.

В числе первых новоселов оказалась семья, прежде проживавшая в доме №20 по улице Жолудева в Тракторозаводском районе. Площадь их новой двушки почти на 15 квадратных метров больше прежнего жилья. Их соседями скоро станут почти 40 семей, переселяемых из аварийных домов в нескольких районах города. Ключи от новых квартир в этом жилом комплексе, а также в «Парке Арена» Советского района собственникам и нанимателям муниципалитет передал в конце 2019 года.

Всего в 2019 году власти города заключили контракты на покупку свыше 300 квартир, расположенных в новостройках и домах, сдача которых запланирована на 2020 год.

Также продолжаются выплаты владельцам аварийного жилья, выбравшим такую форму компенсации за свою недвижимость. На данный момент выплаты получили порядка 60 граждан. Всего в рамках региональной программы за 2019 - 2020 годы должны переселить обитателей 21 аварийного дома, расположенных в Краснооктябрьском, Кировском, Красноармейском и Тракторозаводском районах. Всего до 1 сентября 2025 года в областном центре предстоит расселить более 250 многоквартирных домов.



