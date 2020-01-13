Общество

В Волгограде переселенцы из ветхого жилья радуются бонусным квадратным метрам в новостройках

Общество 13.01.2020 17:44
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13.01.2020 17:44


Дополнительные квадратные метры в новых квартирах стали приятным бонусом для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, первые семьи уже справили новоселье. Так, четыре семьи теперь обитают в жилом комплексе «Колизей», расположенном на улице 70-летия Победы в Кировском районе.
В числе первых новоселов оказалась семья, прежде проживавшая в доме №20 по улице Жолудева в Тракторозаводском районе. Площадь их новой двушки почти на 15 квадратных метров больше прежнего жилья. Их соседями скоро станут почти 40 семей, переселяемых из аварийных домов в нескольких районах города. Ключи от новых квартир в этом жилом комплексе, а также в «Парке Арена» Советского района собственникам и нанимателям муниципалитет передал в конце 2019 года.  
Всего в 2019 году  власти города заключили контракты на покупку свыше 300  квартир, расположенных в новостройках и домах, сдача которых запланирована на 2020 год. 
Также продолжаются выплаты владельцам аварийного жилья, выбравшим такую форму компенсации за свою недвижимость.  На данный момент выплаты получили порядка 60 граждан.  Всего в рамках региональной программы за 2019 - 2020 годы должны переселить обитателей  21 аварийного дома, расположенных в Краснооктябрьском, Кировском, Красноармейском и Тракторозаводском районах.  Всего до 1 сентября 2025 года в областном центре  предстоит расселить более 250 многоквартирных домов.

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