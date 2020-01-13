Экономика

В Волгограде в новом году отремонтируют 26 км автодорог

Экономика 13.01.2020 10:36
8
13.01.2020 10:36


Определены подрядные организации, которые в 2020 году отремонтируют в Волгограде свыше 30 дорожных объектов протяженностью более 26 километров. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе мэрии, впервые результаты электронных аукционов на проведение комплексной реконструкции улично-дорожной сети были подведены до начала календарного года, в котором пройдут комплексные работы. В администрации отмечают, что это даст возможность подрядным организациям, победившим в аукционах, еще в зимний период закупить необходимые материалы, подготовить технику и начать работы сразу же после наступления устойчивой теплой погоды.
Значительную часть работ в текущем году выполнят муниципальные предприятия. Так, МУП "ДСЭР Советского района" восстановит объекты в Кировском районе общей протяженностью свыше 3,8 километра - ул. им. Гастелло, К. Минина, Добролюбова, Р. Люксембург, Армавирская.  Кроме того, предприятие  завершит обновление магистрали по пр. Университетскому. Здесь новое асфальтобетонное полотно будет уложено на почти трехкилометровом участке от ЗАГСа Советского района до границы с Кировским районом.
МБУ "Северное" выполнит реконструкцию дорог в трех районах. В Тракторозаводском районе строительная техника выйдет на ул. Грамши, включая разворотное кольцо троллейбусов, также будут восстановлены пер. Войкова и ул. Андреева. В Краснооктябрьском районе по запросам горожан обновят ул. Вершинина, пер. Вязниковский, а в Дзержинском районе новое покрытие будет уложено на ул. К. Симонова.
В Советском районе компания "Аверс" проведет замену асфальтового полотна на ул. Электролесовской от ул. Чебышева до ул. Казахской, одновременно муниципалитет продолжит строительство этой улицы до примыкания к выезду от ТРК "Акварель". Также в рамках национального проекта исполнитель обновит проезжую часть на ул. Чебышева, Гр. Засекина, Калининградской, Песчанокопской. Общая протяженность дорог Советского района, на которых в 2020 году пройдет комплексная реконструкция, составит более 5,3 километра. 
В Красноармейском районе Волгограда восстановление внутрирайонных проездов объектов будут проводить две организации. На ул. Городовикова, Героев Малой Земли, Бахтурова, Вучетича, б-р Энгельса работы выполнит ООО "Стройгарант". Дорогу по ул. Мачтозаводской, вдоль которой расположены несколько социальных и образовательных учреждений, реконструирует волгоградское ООО "Универсал". Всего в Красноармейском районе запланировано обновление свыше 7 километров покрытия.
В рамках еще одного аукциона определена подрядная компания, которая проведет работы в Центральном районе. Дороги по ул. Двинской, ул. Ткачева, а также местный проезд по ул. Рокоссовского обновит предприятие ООО "Астрол-ДСК". В Ворошиловском районе новое асфальтобетонное полотно получат почти 2,5 километра дорог. Здесь силами подрядной компании будут реконструированы ул. Баррикадная, Ковровская и Елисеева. Кроме того, исполнитель полностью заменит асфальтовое полотно на мосту через р. Царицу.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Экономика
15.01.2020 16:44
Экономика 15.01.2020 16:44
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2020 16:27
Экономика 15.01.2020 16:27
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2020 15:22
Экономика 15.01.2020 15:22
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2020 14:42
Экономика 15.01.2020 14:42
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.01.2020 16:06
Экономика 14.01.2020 16:06
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.01.2020 09:23
Экономика 14.01.2020 09:23
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.01.2020 17:11
Экономика 13.01.2020 17:11
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.01.2020 13:23
Экономика 13.01.2020 13:23
17 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.01.2020 12:42
Экономика 12.01.2020 12:42
20 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.01.2020 16:15
Экономика 10.01.2020 16:15
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.01.2020 15:37
Экономика 10.01.2020 15:37
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.01.2020 15:43
Экономика 09.01.2020 15:43
17 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.01.2020 12:24
Экономика 09.01.2020 12:24
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.01.2020 09:54
Экономика 09.01.2020 09:54
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.01.2020 11:20
Экономика 04.01.2020 11:20
11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:27
Путин предложил главе ФНС сменить Медведева на посту председателя правительства РоссииСмотреть фотографии
18:07
«Смотрел видео с выборов»: волгоградец Борис Пылин погрузился в приключения ящика для голосованияСмотреть фотографии
17:47
После послания Путина Медведев заявил об отставке Правительства РоссииСмотреть фотографии
17:45
Волгоградец возглавил министерство ЖКХ на СахалинеСмотреть фотографии
16:44
Волгоградский филиал Россельхозбанка укрепил позиции по поддержке АПКСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде строителя-москвича отправили в колонию за неуплату 52,5 млн рублей налоговСмотреть фотографии
16:05
«Золотые слова»: волгоградские политики конспектировали президента РоссииСмотреть фотографии
15:57
«Это очень хорошее послание»: депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко о речи ПутинаСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области появятся два новых кладбищаСмотреть фотографии
15:22
«КАУСТИК» безвоздмездно передал волгоградским коммунальщикам первые партии средств для борьбы с гололедомСмотреть фотографии
14:37
Демография - наше все: в послании Федеральному Собранию Владимир Путин огласил новые мерыСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде задержали напавшего на офисы микрозаймов разбойника в белых перчаткахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Молодой специалист «ЕвроХим-ВолгаКалия» получила специальный приз жюри Всероссийского молодежного конкурсаСмотреть фотографии
12:01
Волгоградский борец за честные выборы сделал шокирующее заявление и пропалСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области пьяный водитель сбил женщину с грудничком в коляске (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:18
Здесь ели мэры и боксеры: в Волгограде от популярного кафе остался один «скелет»Смотреть фотографии
10:10
Депутаты Волгоградской облдумы отправятся на юг в новом составеСмотреть фотографии
09:55
В «Горэколес» вместо следователей пришли аудиторы КСП ВолгоградаСмотреть фотографии
08:02
В Волгоградской области рухнуло жилищное строительствоСмотреть фотографии
20:30
Администрация Волгоградской области объявила о закупке трех серебристых автоСмотреть фотографии
17:21
Водолазы извлекли тела двоих рыбаков из озера в Волгоградской области Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде послание Владимира Путина Федеральному Собранию организованно посмотрят в музееСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде федерацию велосипедного спорта оштрафовали на 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:24
«Убили ради рогов»: под Волгоградом двоим охотникам грозит тюрьма за отстрел краснокнижных сайгаковСмотреть фотографии
15:20
Покинувший волгоградский «Ротор» Олег Веретенников улетел в Турцию со СлуцкимСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградской области снюсы массово изымают из продажиСмотреть фотографии
13:25
Брошу все и уеду в Ульяновск: Волгоград выделился самой маленькой зарплатой среди крупных региональных центровСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде разбойник с ножом и в белых перчатках ограбил офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
В Волгограде застройщик обвиняется в нецелевом использовании денег 196 дольщиковСмотреть фотографии
10:50
Как экс-депутат сдал ФСБ бывшего вице-мэра Волгограда: подробности из зала суда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 