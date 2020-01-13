В Волгограде в новом году отремонтируют 26 км автодорог





Определены подрядные организации, которые в 2020 году отремонтируют в Волгограде свыше 30 дорожных объектов протяженностью более 26 километров. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе мэрии, впервые результаты электронных аукционов на проведение комплексной реконструкции улично-дорожной сети были подведены до начала календарного года, в котором пройдут комплексные работы. В администрации отмечают, что это даст возможность подрядным организациям, победившим в аукционах, еще в зимний период закупить необходимые материалы, подготовить технику и начать работы сразу же после наступления устойчивой теплой погоды.

Значительную часть работ в текущем году выполнят муниципальные предприятия. Так, МУП "ДСЭР Советского района" восстановит объекты в Кировском районе общей протяженностью свыше 3,8 километра - ул. им. Гастелло, К. Минина, Добролюбова, Р. Люксембург, Армавирская. Кроме того, предприятие завершит обновление магистрали по пр. Университетскому. Здесь новое асфальтобетонное полотно будет уложено на почти трехкилометровом участке от ЗАГСа Советского района до границы с Кировским районом.

МБУ "Северное" выполнит реконструкцию дорог в трех районах. В Тракторозаводском районе строительная техника выйдет на ул. Грамши, включая разворотное кольцо троллейбусов, также будут восстановлены пер. Войкова и ул. Андреева. В Краснооктябрьском районе по запросам горожан обновят ул. Вершинина, пер. Вязниковский, а в Дзержинском районе новое покрытие будет уложено на ул. К. Симонова.

В Советском районе компания "Аверс" проведет замену асфальтового полотна на ул. Электролесовской от ул. Чебышева до ул. Казахской, одновременно муниципалитет продолжит строительство этой улицы до примыкания к выезду от ТРК "Акварель". Также в рамках национального проекта исполнитель обновит проезжую часть на ул. Чебышева, Гр. Засекина, Калининградской, Песчанокопской. Общая протяженность дорог Советского района, на которых в 2020 году пройдет комплексная реконструкция, составит более 5,3 километра.

В Красноармейском районе Волгограда восстановление внутрирайонных проездов объектов будут проводить две организации. На ул. Городовикова, Героев Малой Земли, Бахтурова, Вучетича, б-р Энгельса работы выполнит ООО "Стройгарант". Дорогу по ул. Мачтозаводской, вдоль которой расположены несколько социальных и образовательных учреждений, реконструирует волгоградское ООО "Универсал". Всего в Красноармейском районе запланировано обновление свыше 7 километров покрытия.

В рамках еще одного аукциона определена подрядная компания, которая проведет работы в Центральном районе. Дороги по ул. Двинской, ул. Ткачева, а также местный проезд по ул. Рокоссовского обновит предприятие ООО "Астрол-ДСК". В Ворошиловском районе новое асфальтобетонное полотно получат почти 2,5 километра дорог. Здесь силами подрядной компании будут реконструированы ул. Баррикадная, Ковровская и Елисеева. Кроме того, исполнитель полностью заменит асфальтовое полотно на мосту через р. Царицу.



