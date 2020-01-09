В Волгограде дело тайной ячейки Свидетелей Иеговы дошло до суда

Расследования 09.01.2020 15:58
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09.01.2020 15:58
О завершении расследования дела в отношении пяти членов религиозной организации Свидетели Иеговы заявили сегодня в СУ СКР по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ведомства, граждане обвиняются в организации деятельности экстремистской организации. Кроме того, действия троих обвиняемых также квалифицированы по ч.1 ст.282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).
По данным следствия, обвиняемые, достоверно зная, что еще весной 2017 года деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» решением Верховного суда РФ признана экстремистской, начиная с марта 2018 года в условиях конспирации устраивали в регионе массовые мероприятия, на которых не только активно пропагандировали исключительность и превосходство запрещенной идеологии, но и под видом добровольных пожертвований собирали с участников встреч денежные средства, которые, как полагают следователи, расходовались на нужды экстремистской организации, обеспечивая её деятельность.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования свою вину в содеянном члены запрещенной религиозной организации не признавали.
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