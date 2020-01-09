Происшествия 09.01.2020 11:34
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09.01.2020 11:34
Около 6 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции с этикетками известных торговых марок изъяты из незаконного оборота в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе регионального главка МВД, крупная партия нелегального алкоголя выявлена в Камышинском районе.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский" совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ в момент разгрузки партии спиртосодержащей продукции из грузового автомобиля "Вольво" задержали 55-летнего жителя Кабардино-Балкарской Республики. В ходе досмотра транспортного средства оперативники обнаружили десятки ящиков, в которых находились бутылки с этикетками известных торговых марок без акцизных марок.
Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что в бутылках находится спиртосодержащая жидкость, не соответствующая ГОСТу и данным, указанным на этикетках.
Установлено, что покупателем суррогата является 58-летний житель Камышина. В принадлежащем ему гаражном боксе была обнаружена крупная партия спиртосодержащей продукции, которую он хранил для последующего сбыта на территории Камышина и Камышинского района.
В общей сложности правоохранители изъяли почти 6 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя известных брендов. Установленный ущерб, причиненный правообладателям торговых марок, составил более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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