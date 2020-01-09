4 убийства и 34 ДТП: в Волгоградской области подвели итоги новогодних праздников

Происшествия 09.01.2020 10:31
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09.01.2020 10:31
За первые восемь дней 2020 года в Волгоградской области были убиты 4 человека и 5 погибли в ДТП. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", озвучили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
В новогодние и рождественские праздники сотрудники полиции несли службу в усиленном режиме. Правопорядок во время проведения массовых мероприятий, по данным ГУ МВД, обеспечен. Особое внимание уделялось вопросам безопасности дорожного движения.
С начала года полицейскими раскрыто 4 убийства (100% от числа совершенных), 14 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (100% от числа совершенных). Задержаны подозреваемые в совершении 8 грабежей, более 70 краж. Пресечено 25 фактов незаконных операций с наркотиками, 17 – в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов. Зарегистрировано 12 фактов угонов транспортных средств, из которых 7 раскрыты, одно разбойное нападение (раскрыто). Изнасилований не зарегистрировано.
На дорогах региона с 1 по 8 января зафиксировано 34 ДТП с тяжкими последствиями, в которых получили травмы 52 человека (в т.ч. 10 детей), 5 человек погибли. Несовершеннолетних среди погибших нет.
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