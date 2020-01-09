Происшествия

В Волгограде в ДТП с такси погиб мужчина

Происшествия 09.01.2020 09:40
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09.01.2020 09:40


В  Краснооктябрьском районе Волгограда накануне в результате ДТП погиб человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, около полудня "Тойота Камри" под управлением 44-летней женщины двигалась по ул. Менделеева со стороны ул. Алюминиевой в сторону ул. Землячки и напротив дома №236  выехала на встречную полосу. В результате "Тойота Камри" столкнулась с "Рено Логан", за рулем которой находилась 38-летняя женщина. Женщины-водители госпитализированы, а 51-летний пассажир "Тойоты Камри" скончался в больнице. По некоторым данным, машина "Рено Логан" работала как такси. 
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. 

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