Происшествия 08.01.2020 09:46
0
08.01.2020 09:46
ДТП произошло накануне около 8 вечера на 89 км автодороги «Волгоград - К. Шахтинский». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, 38-летний житель Волгограда, управляя автомашиной «ВАЗ-21053», двигаясь со стороны Суровикино в сторону Калач-на-Дону, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «ВАЗ-21144» под управлением 34-летнего водителя. В результате аварии 90-летняя пассажирка «ВАЗ-2114» от полученных травм скончалась на месте, в больницу госпитализированы оба водителя, 56-летняя, 7-летний и 9-летний пассажиры «ВАЗ-2114», 37-летняя пассажирка «ВАЗ 21053».
Реклама
В Волжском пытались похитить второго светодиодного оленя08.01.2020 13:18
Происшествия 08.01.2020 13:18
Под Волгоградом женщина-водитель умерла в реанимации после лобового столкновения на трассе07.01.2020 09:22
Происшествия 07.01.2020 09:22
2 Обсудить
Скандальную акцию с толпой в Волгограде прокомментировал отец блогера-организатора07.01.2020 07:28
Происшествия 07.01.2020 07:28
28 Обсудить
В Волгоградской области иномарка «сбила» газопровод и световую опору06.01.2020 09:37
Происшествия 06.01.2020 09:37
В Волжском ищут похитителей светодиодного оленя05.01.2020 18:43
Происшествия 05.01.2020 18:43
8 Обсудить
В Волжском семейную пару и их защитника избили и ограбили среди ночи05.01.2020 11:14
Происшествия 05.01.2020 11:14
6 Обсудить
В Волгоградской области два человека сгорели вместе с домом05.01.2020 11:06
Происшествия 05.01.2020 11:06
На трассе Москва-Волгоград «десятка» попала под "КАМАЗ"05.01.2020 10:00
Происшествия 05.01.2020 10:00
В Волгограде в огне погибли двое мужчин04.01.2020 19:33
Происшествия 04.01.2020 19:33
В центре Волгограда «неуступчивая» дама устроила ДТП: пострадали мужчина и ребенок04.01.2020 18:44
Происшествия 04.01.2020 18:44
3 Обсудить
В Волгоградской области задержали подозреваемых в убийстве двух косуль04.01.2020 13:58
Происшествия 04.01.2020 13:58
В Волгограде женщина-водитель пошла на таран маршрутки, есть пострадавшие04.01.2020 09:27
Происшествия 04.01.2020 09:27
4 Обсудить
В Волгограде раскрыли совершенное в новогоднюю ночь убийство03.01.2020 17:13
Происшествия 03.01.2020 17:13
В Волгограде пассажир «Яндекс.Такси» ножом изрезал лицо женщине-водителю03.01.2020 11:08
Происшествия 03.01.2020 11:08
2 Обсудить
Под Волгоградом неоправданный риск дамы за рулем «Opel» привел к ДТП, есть пострадавшие03.01.2020 09:55
Происшествия 03.01.2020 09:55
Реклама