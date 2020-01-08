Житель Волгограда отделался условным сроком за попытку дать взятку полицейскому

Расследования 08.01.2020 11:19
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08.01.2020 11:19
К 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года приговорен житель Волгограда за попытку «откупиться» от полицейского за 20 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Краснооктябрьского районного суда, в июне 2019 года оперуполномоченный полиции выявил факт незаконной предпринимательской деятельности.
На территории частного домовладения волгоградец принимал лом черного и цветного металла и параллельно торговал «левым» алкоголем. За это ему грозило административное наказание по ч.1 ст. 14.17.1 КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).
Предприимчивому гражданину грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.
Мужчина решил «откупиться» от полицейского и предложил ему 20 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности. Однако полицейский от денег отказался, но волгоградец проявил настойчивость. В начале июля он попытался дать взятку оперуполномоченному в его служебной машине, но был задержан. Свою вину мужчина полностью признал. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.
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