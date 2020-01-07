В Волгограде таможня «опустошила» табачную лавку





Незаконно ввезенные в Россию курительные смеси для кальянов и сигареты, которые продавались в магазине «Табачная Лавка» в Дзержинском районе, будут уничтожены. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Дзержинского районного суда Волгограда, всего будет сожжено 353 пачки и 146 пластиковых пакетов с курительными смесями и 75 пачек сигарет производства Турции и Иордании.

В суде установлено, что указанная продукция была изъята из магазина, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, в ходе таможенного осмотра. Сотрудники Астраханской таможни выявили, что на указанных упаковках куриальных смесей и сигарет отсутствует специальная маркировка в виде акцизных марок, а также единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС). Из этого следует, что табачная продукция является незаконно ввезенной на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Предприниматель свою вину в совершении административного правонарушения полностью признал. При назначении наказания он просил учесть, что у него не было умысла на совершение правонарушения, а к административной ответственности он привлекается впервые.

Суд принял решение о конфискации товара без наложения административного штрафа. Отметим, что по ст. 16.21 КоАП РФ (Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка) штрафы для юридических лиц составляют от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения.



