



Пообещавший сегодня с утра обновление волгоградскому ТЮЗу Андрей Бочаров, вечером был замечен среди гуляющих в центре горожан. По данным ИА «Высота 102», губернатор в сопровождении супруги, а также главы Волгограда Виталия Лихачева спустился в пойму Царицы, где затерялся в толпе. В сумраке первое лицо региона мало кто узнавал, но были и те, кто обращался с поздравлениями и пожеланиями.

Далее путь лежал к скверу Александры Пахмутовой.

Далее путь лежал к скверу Александры Пахмутовой.

Из новостей – в недавно открытом сквере, оказывается, еще реализованы не все задумки. Во всяком случае, в разговоре Андрея Бочарова и Виталия Лихачева прозвучал намек на некие «музыкальные фишки», которые непременно всем придутся по душе.

Конечной точкой маршрута стал заметно изменившийся в последнее время Центральный рынок, где главы региона и областного центра выпили зеленого чая в кафе.

Планы Андрея Бочарова на завтра пока неизвестны, но можно предположить, что в региональном медиа-пространстве губернаторская ниша пустовать точно не будет.

