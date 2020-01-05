75-летний юбилей со дня своего образования сегодня отмечает отдельное гвардейское десантно-штурмовое Ордена Отечественной войны I степени соединение Воздушно-десантных войск. Как сообщили ИА «Высота 102» в группе информационного обеспечения ВДВ департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, сегодня в Камышине Волгоградской области, где дислоцируется соединение, прошел торжественный митинг. Иерей воинского храма Пророка Божия Илии отслужил праздничный молебен и благословил гвардейцев на ратный подвиг. Поздравить десантников пришли ветераны ВДВ, представители общественных организаций.
Общество 05.01.2020 17:49
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05.01.2020 17:49
75-летний юбилей со дня своего образования сегодня отмечает отдельное гвардейское десантно-штурмовое Ордена Отечественной войны I степени соединение Воздушно-десантных войск. Как сообщили ИА «Высота 102» в группе информационного обеспечения ВДВ департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, сегодня в Камышине Волгоградской области, где дислоцируется соединение, прошел торжественный митинг. Иерей воинского храма Пророка Божия Илии отслужил праздничный молебен и благословил гвардейцев на ратный подвиг. Поздравить десантников пришли ветераны ВДВ, представители общественных организаций.
75-летний юбилей со дня своего образования сегодня отмечает отдельное гвардейское десантно-штурмовое Ордена Отечественной войны I степени соединение Воздушно-десантных войск. Как сообщили ИА «Высота 102» в группе информационного обеспечения ВДВ департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, сегодня в Камышине Волгоградской области, где дислоцируется соединение, прошел торжественный митинг. Иерей воинского храма Пророка Божия Илии отслужил праздничный молебен и благословил гвардейцев на ратный подвиг. Поздравить десантников пришли ветераны ВДВ, представители общественных организаций.
Датой образования 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Отечественной войны 1-й степени Донской казачьей бригады, как правопреемницы 351 гвардейского стрелкового полка 106 гвардейской стрелковой дивизии, является 5 января 1945 года.
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